Wie sich Amerika auf Monster-Sturm „Florence“ vorbereitet

In South und North Carolina sind mehr als eine Million Menschen betroffen. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami bezeichnete "Florence" als "extrem gefährlichen großen Hurrikan".

In South und North Carolina sind mehr als eine Million Menschen betroffen. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami bezeichnete "Florence" als "extrem gefährlichen großen Hurrikan".

Hurrikan "Florence": Massenevakuierungen in den USA In South und North Carolina sind mehr als eine Million Menschen betroffen. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami bezeichnete "Florence" als "extrem gefährlichen großen Hurrikan".

Washington. Alexander Gerst musste ein besonders leistungsstarkes Weitwinkel-Objektiv vor seine Kamera schrauben, um „Florence“ in ihrer ganzen beängstigenden Größe einzufangen. Was Deutschlands Astronaut auf der Raumstation ISS gestern aus 400 Kilometer Höhe knipste und via Twitter zur Erde schickte, jagte dem mit Wetter-Phänomenen vertrauten Künzelsauer einen Schauer über den Rücken. „Macht euch bereit“ an der amerikanischen Ost-Küste, schrieb Gerst, „da kommt – kein Witz – ein Alptraum auf euch zu.“

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh — Alexander Gerst (@Astro_Alex) September 12, 2018

Wenn die Meteorologen im Nationalen Hurrikan-Zentrum (NHC) in Florida richtig kalkuliert haben, dann wird der bislang in Kategorie 4 eingestufte Wirbelsturm spätestens am Freitagmorgen (Ortszeit) die Ost-Küste zwischen Charleston (South-Carolina) und Norfolk (Virginia) erreichen – und das möglicherweise mit Windgeschwindigkeiten über 200 Kilometern in der Stunde.

Springfluten bis zu vier Meter Höhe, extremer Wellengang und sintflutartige Regenfälle, die Niederschläge von 80 Zentimetern und mehr bringen, gelten nach jetzigem Stand (Mittwochabend) als „sehr wahrscheinlich“. Die erwarteten Wassermassen, so sagte Brock Long, Chef der staatlichen Katastrophenschutzbehörde Fema gestern, werden noch Hunderte Kilometer von der Küstenlinie entfernt „für Überschwemmungen und wochenlangen Stromausfall sorgen“.

Rund 1,7 Millionen Bewohner in Küstenregion

Nach den Erfahrungen des vergangenen Hurrikan-Saison, die in Florida und Texas verheerende Schäden hinterließ, verschärften Politiker in Kommunen, Land und Hauptstadt ihre Alarm-Rhetorik. „Machen Sie nicht den Fehler und versuchen den Sturm in den eigenen vier Wänden auszusitzen“, sagte stellvertretend North Carolinas Gouverneur Roy Cooper. „Das wird ein historischer Sturm, wie man ihn vielleicht nur einmal im Leben erlebt.“ Insgesamt gelten für 1,7 Millionen Bewohner der küstennahen Gebiete Evakuierungsanordnungen.

Die Südostküste der USA rüstet sich für den schweren Hurrikan „Florence“. Befürchtet wird der stärkste Wirbelsturm seit fast 30 Jahren. Aus dem All nahm Astronaut Alexander Gerst dieses beeidruckende Bild auf. Foto: Alexander Gerst / dpa

„Macht euch bereit“ an der amerikanischen Ost-Küste, schrieb Gerst, „da kommt – kein Witz – ein Alptraum auf euch zu. Foto: Alexander Gerst / dpa

Diese Aufnahme des Kapitäns der ISS zeigt das Auge des Hurrikans. Foto: Alexander Gerst / dpa

Die Bewohner bereiten sich bereits mit Massenevakuierungen vor: Der Wirbelsturm soll am Donnerstagabend (Ortszeit) oder Freitag die Küstenstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia erreichen. Foto: David Goldman / dpa

Derzeit tobt „Florence“ über dem Atlantik, wie auch dieses Satellitenbild zeigt. Foto: Uncredited / dpa



Bis zu fünf Millionen Menschen könnten betroffen sein. Foto: Ken Blevins / dpa

Menschen verbarrikadieren ihre Häuser und Geschäfte. Foto: Matt Born / dpa

Diese Karte zeigt den voraussichtlichen Weg des Hurrikans. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa-infografik

Mehr als eine Million Einwohner entlang eines 400 Kilometer langen Küstengebietes zwischen Charleston in South Carolina und Norfolk in Virginia sollten sich auf Anordnung der Behörden in Sicherheit bringen. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

„Geschlossen wegen des Hurrikans“ steht auf dem Zettel eines Lagerhauses in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina. Foto: Richard Ellis / imago/UPI Photo



An den Tankstellen herrscht Hochbetrieb. Die Menschen decken sich mit Benzin für Generatoren ein. Foto: ANNA DRIVER / REUTERS

Einige Tankstellen sind bereits geschlossen. Foto: Casey Toth / imago/ZUMA Press

Die Meteorologen warnten vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, extremen Regenfällen und Überschwemmungen. Befürchtet wird der stärkste Wirbelsturm seit fast 30 Jahren. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

„Dieser Hurrikan wird sehr stark sein, sogar stärker als das, was man in Jahrzehnten gesehen hat“, sagte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Journalisten im Weißen Haus in Washington. Die Sicherheit seiner Landsleute habe im Moment höchste Priorität. Trump forderte den US-Kongress auf, sich darauf vorzubereiten, eventuell Hilfsgelder zu genehmigen. Wegen des Hurrikans sagte er für Ende der Woche mehrere Wahlkampfauftritte ab. Foto: Leah Millis / REUTERS

Hurrikan „Florence“ am 10. September über dem Atlantischen Ozean – fotografiert von Astronaut Ricky Arnold, der sich mit Nasa-Kollege Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS aufhält. Foto: NASA / REUTERS



Der Sturm entwickelte sich am Montag zu einem Hurrikan der Kategorie 4. Diese Stufe gilt ab Windgeschwindigkeiten von 209 Kilometern pro Stunde. Foto: NASA / REUTERS

Notfall-Vorbereitungen: Bewohner schützen ihre Häuser. Foto: ANNA DRIVER / REUTERS

Fenster werden mit Brettern vernagelt. Foto: ANNA DRIVER / REUTERS

In Mount Pleasant, Bundesstaat South Carolina, lädt Dale Watson Sandsäcke in seinen Truck, um sich auf den Hurrikan vorzubereiten. Foto: Richard Ellis / dpa

Von dem Staat kostenlos zur Verfügung gestellte Sandsäcke werden befüllt, um den bevorstehenden Wassermassen Herr zu werden. Foto: Mic Smith / dpa



Hamsterkäufe: Menschen kaufen Vorräte in einem Supermarkt in Wilmington (North Carolina) ein. Foto: Ken Blevins / dpa

Viele Regale sind bereits leergekauft. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

In South Carolina sind etwa eine Million Einwohner dazu aufgerufen, sich von der Küste zurückzuziehen. North Carolina hat die Evakuierung von mehr als 50.000 Menschen angeordnet. Auch Virginia und Maryland haben den Notstand ausgerufen. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Schlange stehen für Propan-Gas. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

Der Zerstörer USS Nitze musste bereits die Marinestation Norfolk im US-Bundesstaat Virginia verlassen. Foto: Mc2 Justin Wolpert / dpa



Mit bangem Blick auf die in sieben Wochen stattfindenden Kongress-Wahlen setzte sich Donald Trump an die Spitze der Mahner. „Geht ihm aus dem Weg. Spielt keine Spielchen mit ihm“, erklärte der Präsident in Washington zum Hurrikan und fügte in ungelenker Form hinzu, „er ist enorm groß und enorm nass“.

Wahlkampf spielt schon jetzt eine Rolle

Trump treibt die Sorge um, dass im Katastrophenfall die staatlichen Hilfsorganisationen nicht schnell genug vor Ort sein könnten, heißt es in Regierungskreisen. Was am Ende (Siehe George W. Bush nach Hurrikan Katrina in Louisiana mit 1800 Toten im Jahr 2005) dem Weißen Haus und den mit Mehrheit regierenden Republikanern angelastet würde und das Wahlverhalten am 6. November beeinflussen könnte.

Nach ersten Einschätzungen vor Ort folgen mehr Anwohner und Touristen als in früheren Jahren den Aufforderungen der Behörden. Auf der Inselkette Outer Banks vor North Carolina waren Ausflugsorte wie Kitty Hawk, wo die Gebrüder Wright 1903 den erste motorisierten Flug starteten, gestern bereits „so gut wie verwaist“, sagte ein Lokal-Journalist. In der beliebten Austern-Bar von „Awful Arthur“ nebenan in Kill Devils Hill berichtete ein Kellner: „Hier wird alles mit Holz-Latten verrammelt – und dann nichts wie Richtung Inland.“

Boeing schließt Werk in South Carolina wegen Hurrikan "Florence" An der US-Ostküste laufen die Vorbereitungen auf den Wirbelsturm auf Hochtouren. Boeing schließt Werk in South Carolina wegen Hurrikan "Florence"

Weil die NHC-Experten in Miami nicht ausschließen, dass „Florence“ bis Freitag Stufe 5 erreicht (Windgeschwindigkeiten über 250 Kilometer pro Stunde), könnten die Schäden größer werden als 1954. Damals verwüstete Hurrikan „Hazel“ die Region im Südosten der USA. 15.000 Häuser wurden zerstört, 19 Menschen fanden den Tod.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.