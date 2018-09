Schauspieler Burt Reynolds mit 82 Jahren gestorben

So liebten ihn seine Fans: Burt Reynolds in dem Film „Ein ausgekochtes Schlitzohr“.

Berlin. Hollywood-Star Burt Reynolds ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren, wie sein Manager dem Internetportal „Hollywood Reporter“ bestätigte.

Reynolds wurde durch Filme wie „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ und „Auf dem Highway ist die Hölle los“ bekannt. Zu seinen Markenzeichen gehörte lange Zeit sein dunkler Schnauzbart.

Reynolds, der seit 1961 rund 120 Filme gedreht hatte und in 40 TV-Serien auftrat, gab immer wieder den Highway-Cowboy mit Charme, Herz und raubeinigem Sexappeal. Ein Typus, der perfekt in die Zeit passte und es auch deshalb Reynolds so schwer machte, dem Klischee zu entkommen und den Anschluss an eine moderne Welt zu finden, in der Machos so wenig gefragt waren wie Schnauzbärte.

Burt Reynolds konnte auch selbstironisch sein

Burt Reynolds im März 2018.

Foto: Michael Tullberg

Dabei unterschätzt man ihn, wenn man ihn auf seine Rollenerfolge als Autoschrotter und Haudrauf reduziert. Wie viel Pfiff in ihm steckte, wurde auch im ansonsten völlig missratenen Krimi „Striptease“ 1996 deutlich. Wie Reynolds als Kongressabgeordneter mit extremen Neigungen von oben bis unten mit Vaseline eingeschmiert, mit Cowboyhut, Unterhose und Cowboystiefeln unmittelbar vor einem Wahlkampfauftritt durchs Büro stapft, ist von hinreißender Selbstironie getränkt.

In „Boogie Nights“ ein Jahr später verwandelte er sich mit seiner Rolle als Pornofilmproduzent vom abgewrackten Idol zum Altstar: Die Rolle brachte ihm den Golden Globe und die einzige Oscar-Nominierung. Im Streben danach, als seriöser Schauspieler anerkannt zu werden, hatte er immer wieder die Nähe anspruchsvoller Regisseure gesucht wie Stanley Donen, Peter Bogdanovich oder Robert Aldrich. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung blieb er ein Actionmann.

Die Rolle als James Bond lehnte er ab

1972 war ihm der Durchbruch mit einem spektakulären Drama gelungen, und wollte man heute einen Film von Burt Reynolds empfehlen, so wäre es immer noch „Deliverance“ von John Boorman, der hier unter dem Titel „Beim Sterben ist jeder der Erste“ lief. Ein hartes Männerabenteuer um vier Großstädter, die bei einem Kanutrip durch die Wildnis mit Hinterwäldlern aneinandergeraten.

Aber auch neben der Diva Catherine Deneuve macht Reynolds in dem eher stillen Detektivfilm „Hustle“ („Straßen der Nacht“) 1975 eine gute Figur.

Die Rolle des James Bond boten sie ihm 1970 an. Wollte Reynolds nicht, weil er fand, den müsse ein Brite spielen. (fp)

Er war Hollywoods „ausgekochtes Schlitzohr“, er ließ die Hüllen fallen und machte Schlagzeilen. Das waren die 70er und 80er Jahre. Jetzt lebt Burt Reynolds im Rentner-Staat Florida und zieht mit 80 Jahren Bilanz. Foto: Hubert Boesl / dpa

Das ehemalige Sexsymbol kann es einfach nicht lassen. Der alternde Reynolds gibt sich immer noch gerne als strahlender Charmeur mit Schnauzbart, Einstecktuch, grauem Toupet und rosa Sonnenbrille. An diesem Donnerstag (11. Februar) wird der Schauspieler 80 Jahre alt. „Ich bin froh darüber, dass ich 80 werde“, sagte er Anfang Februar der US-Zeitschrift „Closer Weekly“. Und fügte mit sarkastischem Witz hinzu: „Denn die Alternative ist ziemlich düster!“ Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Der US-Schauspieler klopft nicht mehr die großen Sprüche, die er in den 70er und 80er Jahren als Kassenmagnet nach Hit-Thrillern wie „Beim Sterben ist jeder der Erste“ (1971)... Foto: imago stock&people / imago/United Archives

...und „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ (1977) drauf hatte. Er sei körperlich ein Wrack, klagte er im November 2015 in der Sendung „Entertainment Tonight“ mit einem halbherzigen Augenzwinkern. Und flachste über die lädierten Knochen – eine Spätfolge der vielen Stunts, die er früher alle selbst riskierte. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Seine Karriere und sein Leben waren ein filmreifes Wechselbad, mit Millionengagen, Flops und Bankrotterklärungen, mit einer längeren Krankheit... Foto: Terry Disney / Getty Images



...und einer schlagzeilenträchtige Scheidung von der platinblonden Kollegin Loni Anderson. Es folgte ein erbitterter Rechtsstreit um Alimente für den Adoptivsohn Quinton. Das Paar war 1983 im gemeinsamen Film „ Der rasende Gockel“ zu sehen – ihre Ehe hielt von 1988 bis 1993. Foto: imago stock&people / imago/EntertainmentPictures

Reynolds stand mit vielen Stars vor der Kamera. Mit Liza Minnelli an seiner Seite spielte er in der US-amerikanischen Actionkomödie „Rent-a-cop“ (1987). Trotz der starken Besetzung floppte der Film. Beide Schauspieler enttäuschten mit ihrer Leistung. Minnelli erhielt für ihr Spiel die Goldene Himbeere, Reynolds wurde dafür nominiert. Foto: imago stock&people

In seinen jüngst veröffentlichten Memoiren „But Enough About Me“ („Aber genug von mir“) zieht der Amerikaner Bilanz. Er habe sich oft „wie ein Arschloch“ verhalten und nur an sich gedacht, gesteht Reynolds ein. „Ich hoffe, ich kann einiges davon noch gutmachen“, sagte er im Dezember dem Magazin „GQ“. Zu seinen größten Fehlern zählt er die explosive Ehe mit Anderson und seinen hüllenlosen Auftritt auf einem Bärenfell. Foto: imago stock&people

1972 erschien Reynolds in der Zeitschrift „Cosmopolitan“ als erster Mann nackt und zum Ausklappen. Plötzlich war er das neue Sexsymbol von Hollywood. Das Foto zeigt ihn in seiner Rolle als David L Dileck im Film „Striptease“mit Demi Moore. Foto: Getty Images

„Ich war sehr jung und sehr blöd, und es hat meiner Karriere gar nichts gebracht“, sagte er in der Sendung „Entertainment Tonight“. Darin bedauerte er auch, zahlreiche Rollen ausgeschlagen zu haben, darunter einen James-Bond-Auftrag, Han Solo in „Star Wars“ und den „Pretty Woman“-Part, der dann an Richard Gere ging. Einen Oscar hat Reynolds nicht aber dank „Boogie Nights“ (1997) einen Golden Globe. Foto: imago stock&people



Zunächst gefiel er sich nicht in der Rolle eines Pornofilm-Produzenten, doch er begeisterte die Kritiker, holte eine Oscar-Nominierung, gewann die Globe-Trophäe und feierte damit sein großes Comeback. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

Seither steht er zumindest in Nebenrollen immer wieder vor den Film- und Fernsehkameras. Mit Sylvester Stallone gab er in der Rennfahrer-Story „Driven“ (2001) Gas. Foto: imago stock&people

2005 ist Reynolds neben Adam Sandler in „Spiel ohne Regeln“ zu sehen, auf dessen Premiere er sich gemeinsam mit seinem Sohn Quentin den Fotografen stellte. Foto: imago/Rideaux-PicturePerfect

Der deutsche Action-Regisseur Uwe Boll setzte ihn 2007 in der Videospielverfilmung „Schwerter des Königs – Dungeon Siege“ erfolgreich als König ein. Aus Hollywood ist Reynolds längst weggezogen. Er lebt mit seiner viel jüngeren Freundin in Florida und betreibt eine Schauspielschule. Foto: imago stock&people



