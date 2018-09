Fünfjähriger Junge tritt auf Berliner Spielplatz in HIV-Spritze

Unglück Fünfjähriger tritt auf Berliner Spielplatz in HIV-Spritze

Benutzte Spritzen werden immer wieder achtlos weggeworfen und werden so zur Gefahr für Passanten.

In Berlin ist ein Junge in eine Spritze getreten, an der HIV-Erreger festgestellt wurden. Ob er sich angesteckt hat, ist noch unklar.