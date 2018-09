olizeieinsatz – Rätsel um zwei Leichenfunde in Darmstadt

Ein erschossene Frau auf einer Straße, in der Nähe eine zweite Leiche – in Darmstadt rätselt die Polizei, ob es einen Zusammenhang gibt.

Der Fundort der Frauenleiche in Darmstadt wurde von der Polizei abgesperrt.

Gewalt Polizeieinsatz – Rätsel um zwei Leichenfunde in Darmstadt

Darmstadt. Nach einer durch Schüsse getöteten Frau haben Polizisten am Montagmorgen in Darmstadt eine zweite Leiche entdeckt. Die zweite tote Person sei einige hundert Meter vom Fundort der Frauenleiche im Stadtteil Arheilgen in einem Fahrzeug gefunden worden, teilte die Polizei mit. Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang besteht.

Anwohner hatten laut Polizei am Montag gegen 8.25 Uhr Schussgeräusche gehört. Auf einer Straße im Stadtteil Arheilgen fand die Polizei eine tote Frau. Sie sei an Schussverletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Zur Identität der zweiten toten Person machte die Polizei am Montagvormittag keine Angaben. (dpa)

