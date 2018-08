Norwegisches Königspaar feiert goldene Hochzeit

Royales Familienglück: Am 23. April 2018 hat Herzogin Cathrine, die Frau von Prinz William, das dritte Kind des Paars zur Welt gebracht. It’s a boy! Nur wenige Stunden nach der Geburt um 11.01 Uhr an diesem Frühlingsmontag präsentierten William und Kate den kleinen Prinzen. Erst einige Tage später wurde bekannt: Das Kind heißt Louis Arthur Charles, der offizielle Titel lautet Prinz Louis von Cambridge. In den vergangenen Jahren gab es in vielen Ländern royalen Nachwuchs. Wir zeigen einen Überblick der Nachkommen europäischer Königshäuser.

Foto: Chris Jackson / Getty Images