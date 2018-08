Massenschießerei in Florida: Tote und Verletzte

In Florida hat ein Schütze auf einem Videospiel-Wettbewerb um sich geschossen. Bei der Massenschießerei starben mehrere Menschen.

Die Polizei in Jacksonville sichert derzeit den Tatort ab (Symbolbild).

Polizeieinsatz Mehrere Tote und Verletzte bei Schießerei in Florida

Jacksonville. In einem beliebten Einkaufszentrum in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida hat es am Sonntag eine Massenschießerei gegeben. Das berichten mehrere US-Medien.

„Bleiben Sie weit weg von der Gegend. Das Gebiet ist zu dieser Zeit nicht sicher“, schrieb der Sheriff der Region auf Twitter.

Massenschießerei auf Videospiel-Wettbewerb

Wie lokale Medien berichten, soll ein Schütze auf einem Videospiel-Turnier um sich geschossen haben. Mehrere Menschen wurden dabei getötet. Das bestätigte die Polizei. Der lokale Sender WJXT sprach unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen von mindestens vier Toten.

Auch der mutmaßliche Schütze sei nicht mehr am Leben, wie der Sheriff berichtete. Ob es einen zweiten Verdächtigen gibt, sei derzeit nicht bekannt.

In einem Video, dass von dem Turnier stammen soll, hört man Schüsse und Schreie.

