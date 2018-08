Lkw-Fahrer stirbt nach Kollission mit IC in Sachsen-Anhalt

Wulfen. Beim Zusammenstoß eines IC mit einem Lastwagen in Sachsen-Anhalt ist der Fahrer des Lkw, ein 27-jähriger Mann aus Berlin, ums Leben gekommen. Der Zug war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einem Bahnübergang zwischen Maxdorf und Wulfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld) mit dem Laster kollidiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Lokführer sowie dessen Begleiter wurden leicht verletzt. In dem IC waren den Angaben zufolge etwa 50 Fahrgäste, die unverletzt blieben.

Die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Leipzig musste am Abend gesperrt werden. Betroffen waren der IC- und der Regionalverkehr, wie ein Bahnsprecher sagte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. Wie lange die Bergung des Zuges dauern würde, war zunächst unklar. (dpa)



