Forbes: Scarlett Johansson führt Liste der Hollywood-Schauspielerinnen an

New York. Scarlett Johansson (33) ist nach Angaben des „Forbes“-Magazin die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood. Sie habe in den vergangenen zwölf Monaten etwa 40,5 Millionen Dollar (umgerechnet bei heutigem Kurs 35,59 Millionen Euro) verdient. Johannson hatte zuletzt die Superheldin Black Widow in den Comic-Verfilmungen der „Avengers“-Reihe von Marvel gespielt.

Angelina Jolie (43) mit 28 Millionen Dollar (24,61 Millionen Euro) und Jennifer Aniston (49) mit 19,5 Millionen Dollar (17,14 Millionen Euro) landeten auf den Plätzen zwei und drei in der „Forbes“-Liste der Hollywood-Schauspielerinnen. Im vergangenen Jahr erreichte noch Emma Stone (29, „La La Land“) die Spitzenposition, damals mit 26 Millionen Dollar.

Das ist die Top-Ten-Liste der bestverdienenden Schauspielerinnen:

Scarlett Johannsson (35,59 Millionen Euro) Angelina Jolie (24,61 Millionen Euro) Jennifer Aniston (17,14 Millionen Euro) Jennifer Lawrence (15,82 Millionen Euro) Reese Witherspoon (14,5 Millionen Euro) Mila Kunis (14,06 Millionen Euro) Julia Roberts (11,43 Millionen Euro) Cate Blanchett (10,99 Millionen Euro) Melissa McCarthy (10,55 Millionen Euro) Gal Gadot (8,79 Millionen Euro)

Er hat definitiv Grund zum Lachen: Amazon-Gründer Jeff Bezos ist der Reichste unter den Superreichen. Sein Vermögen wird von dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes auf ein Gesamtvermögen von 112 Milliarden US-Dollar geschätzt. Foto: REUTERS / LINDSEY WASSON / REUTERS

Der Amazon-Gründer übernimmt die Spitzenposition in der alljährlichen Bestenliste der reichsten Menschen der Welt. Im Gegensatz zum Vorjahr konnte Bezos sein Vermögen um ganze 39,2 Milliarden US-Dollar steigern. Foto: Michael Nelson / dpa

Auf dem zweiten Platz folgt Microsoft-Gründer Bill Gates mit einem geschätzten Vermögen von 90 Milliarden US-Dollar. Foto: REUTERS / ERIC VIDAL / REUTERS

Gates wurde in den vergangenen 24 Jahren insgesamt 18 mal zum reichsten Menschen der Welt gekürt, er konnte sein Vermögen im Gegensatz zum Vorjahr jedoch „nur“ um vier Milliarden Dollar aufbessern. Foto: REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK / REUTERS

Platz 3 geht an US-Staranleger Warren Buffett. Sein Vermögen wird auf 84 Milliarden US-Dollar geschätzt. Da schmeckt das Eis doch gleich noch besser. Foto: REUTERS / RICK WILKING / REUTERS



Platz 4 belegt der französische Unternehmer Bernard Arnault. Geschätztes Vermögen: 72 Milliarden US-Dollar. Foto: REUTERS / STEPHANE MAHE / REUTERS

Glückwunsch, Mark Zuckerberg! Der Facebook-Gründer hat sich auf Platz fünf der „Forbes“-Liste hochgehangelt. Im letzten Jahr belegte er mit 44,6 Milliarden Dollar noch den sechsten Platz. Aktuell wird sein Vermögen auf ganze 71 Milliarden Dollar geschätzt. Foto: REUTERS / STEPHEN LAM / REUTERS

Der sechstreichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von 70 Milliarden US-Dollar: „Zara“-Gründer Amancio Ortega. Foto: dpa Picture-Alliance / Iago Lopez / picture alliance/AP Images

Der mexikanische Telekom-Unternehmer Carlos Slim Helu kann ein Vermögen von 67,1 Milliarden Dollar für sich verbuchen. Er landet auf Platz sieben. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Charles Koch ist mit einem Vermögen von 60 Milliarden Dollar der achtreichste Mensch der Welt. Er leitet das Öl- und Chemiekonsortium Koch Industries, das zweitgrößte US-Unternehmenskonglomerat in Privatbesitz. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Und auch sein Bruder, US-Unternehmer und Politiker David Koch, darf sich über 60 Milliarden Dollar freuen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Platz zehn geht an Larry Ellison. Er ist Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle und kann ein Vermögen von 58,5 Milliarden Dollar für sich verbuchen. Foto: dpa Picture-Alliance / John G. Mabanglo / picture alliance / dpa

US-Präsident Donald Trump rangiert mit 3,1 Milliarden Dollar auf dem 766. Platz. Trumps Vermögen fiel demnach um 400 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr, als er den 544. Rang belegte. Foto: Carolyn Kaster / dpa



Die „Forbes“-Zahlen basieren auf Kinokasseneinnahmen, Schätzungen sowie Interviews mit Agenten, Managern und Rechtsanwälten. Die Beträge beinhalten unter anderem Filmgagen und Einkünfte aus Werbeverträgen. Bestbezahlter Schauspieler wurde im vergangenen Jahr „Transformers“-Star Mark Wahlberg (47) mit 68 Millionen Dollar. (dpa)



