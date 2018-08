Robert De Niro wird 75: Der Mann, der Hollywoods Raubtier war

„In den Straßen der Bronx“: In der Geschichte eines Busfahrers, der seinen Sohn vor dem Abrutschen in die Kriminalität bewahren will, führte De Niro 1993 auch Regie.

„Taxi Driver“: In dem Klassiker von Martin Scorsese aus dem Jahr 1976 spielt De Niro den vereinsamten New Yorker Taxifahrer Travis Bickle.

Robert De Niro gilt als einer der größten Schauspieler Hollywoods – ein Experte für Außenseiter, gebrochene Charaktere und Menschen am Rande der Gesellschaft. Geboren wurde der US-Amerikaner am 17. August 1943 in New York City. Bilder seiner besten Filme.

Hamburg. Geschimpft hat er oft zuletzt. Schon im Wahlkampf titulierte er Donald Trump in einem Hass-Video als „Dreckskerl“. Und bei einer Preisverleihung Anfang Juni fluchte Robert De Niro mit geballten Fäusten wieder öffentlich über den amerikanischen Präsidenten. Das Publikum wirkte amüsiert und applaudierte dem zornigen alten Mann auf der Bühne.

Dabei haben diese Auftritte eher einen tragischen Beigeschmack: Viel lieber würde man sich an seiner künstlerischen Verführungskraft berauschen, als sein banales Gemecker zu belächeln. Man wünscht dem vermutlich größten Schauspieler seiner Zeit doch vor allem eins: dass er endlich mal wieder einen großen Film abliefert. Es wird Zeit. De Niro wird am Freitag 75.

„The Irishman“: De Niro hat wieder mit Scorsese gedreht

Bei der Verleihung der Tony Awards in New York beschimpfte Robert De Niro US-Präsident Donald Trump.

Foto: Michael Zorn / dpa

Ein aktuelles Poster immerhin lässt hoffen. Es zeigt den Filmstar, wie man ihn so oft über die Jahrzehnte hinweg gesehen hat: als Gangster mit zurückgekämmten Haaren, offener Lederjacke und zwei Knarren in der Hand. Das Bild wirbt für den gerade zu Ende gedrehten Mafiathriller „The Irishman“.

Martin Scorsese, mit dem De Niro seine größten Filme gemacht hat, ist der Regisseur, mit Al Pacino, Harvey Keitel und Joe Pesci in den anderen Hauptrollen riecht es fast nach einem New Yorker Klassentreffen. Die Erwartungen an den Film, der 2019 zu sehen sein wird, dürften gewaltig sein.

Zuletzt dreht De Niro billige Klamotten und drittklassige Krimis

Die vielen Bewunderer von Robert De Niro hat es geschmerzt, im Verlauf der letzten 20 Jahre mit anzusehen, wie er sein Werk zertrümmert. Er dreht im Akkord, in 40 Hollywood-Produktionen tritt er zwischen 2000 und 2015 auf, alleine sechs kamen 2013 in die Kinos. Billige Klamotten, zweit- und drittklassige Krimis. Als zotenreißender Opa in „Dirty Grandpa“ blamiert er sich 2016 vollends.

Der Robert De Niro, der Meilensteine der Filmgeschichte veredelt hat: „Der Pate II“, „Es war einmal in Amerika“, „Taxi Driver“, „Wie ein wilder Stier“, „Good Fellas“, „Die durch die Hölle gehen“, „Casino“. Und von dem man seit „Reine Nervensache“ weiß, dass er auch ein hinreißender Komödiant sein kann.

Warum demontiert Robert De Niro sich selbst?

Ein großartiges Team: Regie-Legende Martin Scorsese (r.) und Robert De Niro.

Foto: Peer Grimm / dpa

Warum diese Selbstdemontage? Geldgier, ätzen Kritiker, De Niro gehören Restaurants und Hotels – mittlerweile nicht nur in seiner Heimatstadt New York, wo er als Einzelkind in einer Künstlerfamilie aufwuchs.

Man muss weit zurückblicken in die 70er- und 80er-Jahre, um zu ermessen, welchen Fußabdruck dieser Mann in der Filmhistorie hinterlassen hat. Da war er in seinen Rollen oft inmitten sozialen Sprengstoffs der nervöse New Yorker Straßenköter mit dem gefährlichen Grinsen, dem ein Vulkanausbruch folgen konnte, ein tänzelndes Raubtier auf dem Sprung.

Martin Scorsese formte De Niro zu einem der größten Mimen

Martin Scorsese erkannte das gewaltige Potenzial und formte De Niro zum Überwältigungsathleten der Branche – ein Schauspieler, der bis zur Unkenntlichkeit in seinen Rollen aufgeht. In rüden Milieustudien wie „Hexenkessel“ und vor allem „Taxi Driver“ blühte er auf. Travis Bickle, der Vietnamveteran im Taxi, der „den Abschaum von der Straße spülen“ will, wird zur Kultfigur in einem verunsicherten Land.

Sein bester Auftritt, als cholerischer Boxer Jake La Motta in „Wie ein wilder Stier“ (1980), wird zum Symbol für De Niros manischen Drang zur Perfektion, der Besessenheit, alles der Rolle unterzuordnen: Der sehnige, trainierte Mann frisst sich 30 Kilo Übergewicht an. Es bringt ihm den zweiten Oscar nach „Der Pate II“.

„Laberst du mich an? Laberst du MICH an?

Robert De Niro mit seiner Frau Grace Hightower.

Foto: Guillaume Horcajuelo / dpa

„Als ich ihn in ‚Wie ein wilder Stier‘ gesehen habe, habe ich geweint“, erinnert sich sein Kollege Dustin Hoffman , „ich habe zu meiner Frau gesagt, wir werden so eine schauspielerische Leistung niemals wieder irgendwo sehen.“

Es gibt nur eine Rolle, die Robert De Niro überhaupt nicht liegt – die öffentliche. Der sechsfache Vater, seit 1997 in zweiter Ehe verheiratet, hasst Interviews, wie der Autor dieses Artikels schon selbst feststellen musste: Seine einsilbigen Antworten sind gefürchtet. Man blickt ihn an und denkt an den verstörten Taxifahrer, der vor dem Spiegel das Schießen übt und mit sich selbst spricht: „Laberst du mich an? Laberst du MICH an?“

Besser nicht.

