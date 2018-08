"30 Znoe": Tempo-Hinweis in Pforzheim sorgt für Lacher

Erst der Berliner Zickzack-Radweg, jetzt die „30 Znoe“ in Pforzheim: Wieder sorgt ein Schriftzug auf einer Straße für Lacher und Spott.

Rechtschreibung Tempo-Hinweis in Pforzheim wurde fast fehlerfrei aufgemalt

Pforzheim. In Pforzheim hat eine Rechtschreibfehler für Aufsehen und Gelächter im Internet gesorgt. Weil der Fehler nicht irgendwo passierte, sondern bei Arbeiten an einem Schriftzug auf einer Straße.

„30 Znoe“ statt „30 Zone“ – so wurde der Hinweis auf einen Abschnitt mit Tempobegrenzung auf 30 km/h auf den Asphalt gepinselt. Wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim sagte, sollte der falsch geschriebene Schriftzug auf der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart noch am Abend geschwärzt werden.

Unternehmen arbeitet schon lange für die Stadt Pforzheim

Verantwortlich für den kuriosen Schreibfehler sei ein Unternehmen, das seit Jahren für die Stadt die Fahrbahnen markiert. „Wir arbeiten mit der Firma seit langer Zeit vertrauensvoll zusammen. Solche Fehler können einfach passieren“, sagte der Sprecher. Wieso die metergroßen Lettern in falscher Anordnung auf den Asphalt gelangten, sei unklar.

Der absurd markierte Radweg im Berliner Stadtteil Zehlendorf, der in den letzten Tagen bundesweit bekannt wurde.

Foto: Nico Tapia / dpa

Online amüsierten sich viele Menschen über die Kuriosität. „Zumindest wurden alle Buchstaben verwendet“, lautete etwa ein Kommentar, und ein anderer: „Sind ja auch sooo viele Buchstaben, da kann man schon mal durcheinander kommen.“

Radweg in Berlin sorgte für ähnliche Reaktionen

In Berlin hatte zuletzt ein ähnlicher Fall für Lacher und Fassungslosigkeit gesorgt. In der Hauptstadt hatte eine Firma einen Radweg im Stadtteil Zehlendorf markieren sollen. Heraus kam allerdings ein bizarrer Zickzack-Radweg, der bundesweit Kopfschütteln auslöste. „Wir werden uns treffen und besprechen, wie wir das übermalen“, kündigte die zuständige Bezirksstadträtin in Berlin aus. (ba/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.