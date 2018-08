Weinheim: Mann vergewaltigt 56-Jährige in Freizeitbad

Erneut ist in einem Schwimmbad in Weinheim eine Frau vergewaltigt worden. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Abend festgenommen.

Festnahme 56-Jährige in Freizeitbad in Weinheim vergewaltigt

Berlin. Nur wenige Wochen nach der Vergewaltigung einer 49-Jährigen in einem Strandbad im baden-württembergischen Weinheim ist es erneut zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Diesmal ereignete sich die Tat im Freizeitbad „Miramar“, wie mehrere Medien berichten. Noch am Samstagabend wurde ein 48-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Das meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Laut Polizei hat sich der Übergriff am Samstagabend im textilfreien Bereich des Freizeitbades ereignet. Der Tatverdächtige soll einer 56-Jährigen in einem Sprudelbecken in den Intimbereich gefasst haben und sich durch weitere Handlungen an der Frau vergangen haben.

Die Frau habe lautstark versucht sich zu wehren und auf sich aufmerksam zu machen. Sie vertraute sich schließlich einem Bademeister an, der sofort die Polizei verständigte.

Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Die Beamten konnten den Mann wenig später im Saunabereich des Freizeitbades stellen. Der Mann gilt als nicht vorbestraft, er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Erhebung einer DNA-Probe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. (alka)

