Frankreich: Auto landet nach Unfall in Hauswand

Ein Auto steckt im Esszimmer eines Hauses in Frankreich. Es ist nicht das erste Mal, dass das Haus in einen Autounfall verwickelt ist.

Feuerwehr Auto landet in Frankreich nach Unfall mitten in Wohnhaus

Saint-Avold Moselle. Der Hergang des Unfalls ist noch nicht geklärt, die Bilder sind dafür umso spektakulärer. Ein Autofahrer ist in Frankreich nahe der Grenze zum Saarland mit seinem Fahrzeug in eine Hauswand gekracht. Mehrere französische Medien berichteten.

Die fünf Insassen des Fahrzeugs mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

Bilder des spektakulären Unfalls vom Sonntagmorgen zeigen das Auto, das auf dem Dach eines Carports landete, unter dem ein anderes Fahrzeug stand. Mit der Motorhaube war der Unfallfahrer bis in das Esszimmer des Hauses vorgedrungen.

Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.

Foto: Sapeurs-Pompiers de la Moselle

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit fünf Rettungsfahrzeugen und zwei Rettungswägen im Einsatz. Der Unfall ereignete sich unweit der französisch-deutschen Grenze in dem Ort Saint-Avold Moselle, nicht weit von Saarbrücken entfernt.

Bewohner mussten evakuiert werden

Der Schaden am Haus ist groß. Die Einsatzkräfte mussten das Gebäude abstützen, um das Auto zu bergen. Es drohte, einzustürzen. Die Bewohner mussten evakuiert werden und wurden erstmal in einem anderen Gebäude untergebracht. Laut Feuerwehr kann das Haus aber erhalten bleiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Haus in einen Unfall mit einem Auto verwickelt ist. Es liegt am Ende einer langen, geraden Straße, auf der es immer wieder zu Unfällen kommt. Bereits zum fünften Mal fuhr ein Fahrzeug in das Gebäude. (sdo)

