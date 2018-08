Nach Höhlendrama: Drei Jungen und Trainer werden Thailänder

Drei der aus einer Höhle im Norden Thailands geretteten Jugendfußballspieler und ihr Trainer haben die Staatsbürgerschaft des asiatischen Landes verliehen bekommen. Sie seien bisher staatenlos gewesen und nun im Besitz thailändischer Ausweise, teilten Vertreter der örtlichen Regierung in der Provinz Chiang Rai am Mittwoch mit.

Die Provinz liegt rund 1000 Kilometer nördlich von Bangkok und grenzt an Laos sowie Myanmar. Dort leben verschiedene Bergvölker, die staatenlos sind. Ohne Papiere ist es nicht nur schwer, beruflich und sozial aufzusteigen. Auch in der Reisefreiheit ist man extrem eingeschränkt.

17 Tage lang waren zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer in einer Höhle in Thailand eingeschlossen. Sie waren am 23. Juni von schweren Regenfällen überrascht worden. Weil die Höhle durch die Wassermassen überflutet wurde, war der Rückweg aus der Höhle abgeschnitten. Die Fußballer mussten sich immer tiefer in die Höhle zurückziehen. Die Rettung verlief dramatisch. Schließlich konnten die Rettungskräfte am 10. Juli alle Eingeschlossenen befreien. Wir zeigen die Bilder der Rettung. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Eine Suchmannschaft in der Tham-Luang-Höhle. Neun Tage lang suchten Rettungskräfte nach den Vermissten. Foto: Handout / dpa

Die Sorge um die Vermissten war bei Angehörigen und Freunden groß. Schüler der Mae-Sai-Prasitsart-Schule in Nordthailand beteten vor Schulbeginn für sechs ihrer Schulkameraden, die zu der eingeschlossenen Jugendfußballmannschaft gehörten. Foto: Hathai Techakitteranun / dpa

Foto: Thai Navy Seals / dpa

Wechselbad der Gefühle: Familienangehörige erfahren am 2. Juli die frohe Botschaft, dass die Vermissten gefunden wurden. Foto: Sakchai Lalit / dpa



Ein junger Familienangehöriger freut sich sehr über die guten Nachrichten. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Doch ob die Rettung gelingen kann, bleibt lange ungewiss. Familienangehörige harren in der Nähe der Tham-Luang-Höhle aus. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Zunächst werden die Jugendlichen und ihr Trainer mit Lebensmitteln versorgt. Sie müssen zu Kräften kommen und auf den Befreiungstauchgang vorbereitet werden. Sie haben massiv an Gewicht verloren. Viele der Jungen sind Nichtschwimmer. Foto: HANDOUT / REUTERS

Die zwölf Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr Trainer wickeln sich in Alufolie ein, um sich warm zu halten. Foto: REUTERS TV / REUTERS

Tagelang wird nach dem besten Weg gesucht, die Eingeschlossenen zu retten. Foto: - / dpa



Helfer bereiten kleine Tauchmasken vor, die die Jungen bei ihrer Rettung tragen sollen. Es besteht die Gefahr, dass die Jungen bei ihrem Tauchgang aus der Höhle eine Panikattacke erleiden. Foto: Linh Pham / Getty Images

Weitere Regenfälle erschweren die Bergungsarbeiten. In der Region am 20. nördlichen Breitengrad ist zwischen Juni und Oktober Regenzeit. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS

Welchen enormen Gefahren Retter und Eingeschlossene ausgesetzt sind, beweist ein dramatischer Zwischenfall am 5. Juli: Bei den Rettungsbemühungen kommt ein Taucher ums Leben. Der 37-Jährige starb aufgrund von Sauerstoffmangel. Das ehemalige Mitglied der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals wollte Behälter mit Atemluft in der Höhle platzieren und verlor auf dem Rückweg das Bewusstsein. Dennoch müssen die Vorbereitungen für die Rettung der Jungen weitergehen. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS

Narongsak Osatanakorn, Gouverneur von Chiang Rai, erklärt bei einer Pressekonferenz, dass die Jungen und ihr Trainer körperlich und seelisch für die Rettung bereit seien. Das Zeitfenster für den Rettungsversuch ist klein, weil wieder starke Regenfälle erwartet werden. Foto: Uncredited / dpa

18 Rettungstaucher sind an dem Einsatz beteiligt, fünf aus Thailand, 13 aus anderen Ländern. Jeder der Eingeschlossenen soll von zwei Tauchern auf dem Weg aus der Höhle begleitet werden. Foto: TYRONE SIU / REUTERS



Es geht los: Medienvertreter und alle Rettungskräfte, die nicht unmittelbar für die Rettung im Einsatz sind, müssen das Areal verlassen. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Nach Stunden dann die Nachricht: Die ersten Jungen sind gerettet. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Sie werden mit Rettungswagen und Helikoptern ins Krankenhaus gebracht. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Die letzten Gefangenen können die Höhle zwei Tage später verlassen. Das glückliche Ende des Höhlendramas grenzt für viele an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, das Team des Fußballvereins „Wildschweine“ aus ihrem Zufluchtsort in vier Kilometern Tiefe sicher nach draußen zu bringen. Foto: Lauren DeCicca / Getty Images



Die drei Jugendlichen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren sowie der 25 Jahre alte Coach legten den Angaben zufolge auch einen Eid ab. Sie hatten bislang erfolglos die thailändische Staatsbürgerschaft beantragt, unter anderem, weil Dokumente fehlten.

Vor zwei Monaten hätten sie aber alle erforderlichen Papiere eingereicht, sagte Somsak Kanakam, Chef des Verwaltungsbezirks Mae Sai. „Das Verfahren lief gemäß unserer gewöhnlichen Praxis“, sagte er. „Die Rettung aus der Höhle hat ihnen keinen Vorteil verschafft.“

Mit den Ausweispapiere, welche die vier nun in den Händen halten, kann die Jugendmannschaft auch Einladungen für Reisen nach Übersee annehmen, um andere Teams zu besuchen. Die insgesamt zwölf Jugendfußballer im Alter von 11 bis 17 Jahren und der Trainer hatten am 23. Juni trotz der Regenzeit die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non im äußersten Norden Thailands besucht.

Die Wild Boars Fußballmanschaft mit Trikots des FC Bayern München, die ihnen geschenkt wurden. Die Fußballmannschaft wurde im Juli zusammen mit ihrem Trainer aus einer Höhle in Thailand gerettet.

Foto: Uncredited / dpa

Wassermassen überraschten sie und versperrten den einzigen Weg ins Freie. Erst nach 17 Tagen konnten die letzten von ihnen am 10. Juli von Tauchern herausgeholt werden. . Derzeit wird an einem Museum gebaut, um an die dramatischen Momente zu erinnern. (dpa)

