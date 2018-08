Weltkatzentag: Warum wir alle noch viel mehr Katzenvideos schauen sollten

Es Menschen, die sagen, das Internet wurde nur für Katzenvideos erfunden. Tatsächlich gehören Clips mit Vierbeinern zu den beliebtesten Inhalten im Netz. Wir zeigen, warum das so ist.

Warum ist das Internet voll mit Katzen?

Auch 2018 kommen wir nicht drumherum: Am 8. August ist Weltkatzentag. Wir zeigen, was Mensch und Katze verbindet. Und was nicht. Miau!