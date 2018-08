Der ISS-Astronaut Gerst zeigt auf Fotos, wie die Waldbrände in Kalifornien aus dem All aussehen. Und er schickt einen speziellen Gruß.

Dieses Bild von den Waldbränden in Kalifornien verbreitete Alexander Gerst über Twitter. Foto: Alexander Gerst / dpa

ISS Alexander Gerst postet Fotos von Waldbränden in Kalifornien

Berlin. Die verheerenden Waldbrände wüten weiterhin im US-Bundesstaat Kalifornien – einen besonderen Blick auf die Naturgewalten hat der ISS-Astronaut Alexander Gerst. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter postete er am Freitag Fotos des riesigen Feuers, die zeigen, wie die Brände aus dem Weltraum betrachtet aussehen.

Kaliforien brennt. Diese Brände sind erschreckend zu sehen, selbst aus dem Weltraum. Daher ein Gruß an alle Feuerwehrmänner und -frauen dieses Planeten, meine früheren Kollegen. Passt auf euch auf meine Freunde! pic.twitter.com/QVFjNo5Xvq — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 3, 2018

Tausende Feuerwehrleute in Kalifornien kämpften am Freitag weiter gegen Waldbrände an. Über einem Waldbrandgebiet westlich der Stadt Lakeport im Norden des US-Bundesstaates kamen Löschhubschrauber und -flugzeuge zum Einsatz, wie auf Bildern zu sehen war.

Trotzdem wurden bei dem sogenannten River Fire seit dem 27. Juli 16 Wohnhäuser und 17 weitere Gebäude zerstört. Das Feuer, das sich auf einer Fläche von etwa 570 Quadratkilometern ausbreitete, sei zu 50 Prozent eingedämmt, teilte die kalifornische Polizei auf Twitter mit. Meteorologen hatten auch für das Wochenende heißes und trockenes Wetter sowie Wind angekündigt. An der US-Westküste wüten derzeit zahlreiche Waldbrände. (dpa/les)

Alexander Gerst: Wie wird man ISS-Kommandant? So schaffte es Astro-Alex bis in internationale Raumstation. Alexander Gerst: Wie wird man ISS-Kommandant?

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.