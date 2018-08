Auf Mallorca ist ein Blauhai fast bis an den Strand geschwommen. Polizei sprach ein Badeverbot aus. Der Hai war bereits todkrank.

Mallorca Hai-Alarm auf Mallorca: Blauhai versetzt Urlauber in Angst

Cala Domingos. Ein Blauhai ist laut Medienberichten am Donnerstag vor der Ostküste Mallorcas gesichtet worden. Das Tier versetzte in der Bucht Cala Domingos viele Badegäste in Angst.

Auf einem Video der mallorquinischen Rettungsschwimmer ist zu sehen, wie der Hai in der Nähe des Strandes im Kreis schwimmt. Wie die Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, sei ein Badeverbot ausgesprochen worden, Rettungsschwimmer hätten die Badegäste aus dem Wasser geholt.

Blauhai vor Mallorca war laut Berichten bereits todkrank

Laut „Mallorca Zeitung“ packten daraufhin Rettungskräfte den Hai aus einem Schlauchboot heraus am Schwanz, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Das Tier habe sich kaum gewehrt. Ein Foto, das der Zeitung vorliegt, soll den Hai zeigen, wie er beginnt, mit dem Bauch nach oben auf dem Wasser zu treiben.

Der Blauhai war demnach bereits todkrank, als er den Badegästen zu nahe kam. Ein Tierarzt des Palma Aquarium habe festgestellt, dass er schon halb blind und von Parasiten befallen gewesen sei. Das Tier sei wenig später gestorben. Ein weiteres Video zeigt, wie Polizei und mehrere Helfer den Kadaver forttragen.

Angriffe auf Menschen sind äußerst selten

Blauhaie gibt es im Mittelmeer viele. Im . Die Haie werden in der Regel rund 3,40 Meter lang. Da ihr Lebensraum im Normalfall nicht nahe der Küsten liegt, sind Angriffe auf Menschen äußert selten. Dennoch gelten Blauhaie als potenziell gefährlich. (cho)

