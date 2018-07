In Mexiko ist laut Berichten ein Flugzeug mit mindestens 100 Menschen an Bord abgestürzt. Das Unglück ereignete sich nach dem Start.

Unglück Berichte: Flugzeug mit 100 Passagieren in Mexiko abgestürzt

Mexiko-Stadt. Im Norden Mexikos ist Medienberichten zufolge ein mit mindestens 100 Passagieren besetztes Flugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Das Unglück ereignete sich demnach am Dienstag im Bundesstaat Durango.

Die Zeitung „El Sol de México“ berichtet, dass es sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Aeroméxico handele. Das Flugzeug sei fünf Minuten nach dem Start am internationalen Flughafen Guadalupe Victoria in Durango abgestürzt. Die Hintergründe des Absturzes und die Zahl der Opfer waren am späten Dienstagabend noch unbekannt. (dpa/les)

