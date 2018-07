Alarm am Flughafen München: Polizei räumt Terminal

München. So haben sich Tausende Urlauber in Bayern den Start in die Sommerferien wohl nicht vorgestellt. Wegen eines Polizeieinsatzes gibt es Einschränkungen im Flugverkehr am Münchner Flughafen. Das Terminal 2 wurde am Morgen geräumt. Grund war laut Polizei eine Frau, die sich unkontrolliert Zugang in den Sicherheitsbereich verschafft hat.

Nach ihr wurde gefahndet, schrieb die Bundepolizei Bayern auf Twitter. Videos in den sozialen Medien zeigen, dass bei den Reisenden viel Geduld gefragt ist. Es bildeten sich lange Schlangen. Viele Abflüge sind verspätet, einige wurden ganz annulliert.

Sicherheitsbereich inzwischen wieder freigegeben

Inzwischen wurde der Sicherheitsbereich des Terminal 2 wieder freigegeben. Sicherheitskontrollen von Passagieren werden wieder durchgeführt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Das betreffe alle Flüge, die von dem Terminal starten. Die Polizei kontrolliere derzeit noch das sogenannte Satellitenterminal, für das der Zugang nur über Sicherheitskontrollen des Terminal 2 möglich ist.

Gegen 6.45 Uhr am Morgen hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein – in den Sicherheitsbereich gelangt war. Daraufhin startete die Bundespolizei die Suche nach der Frau.(kge/dpa)

Nach Information des Luftamtes Südbayern ist eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich des Flughafen Münchens. @bpol_by musste daraufhin die Abfertigung im T2 und im Satelliten stoppen. Der Bereich wird aktuell geräumt. Nach der Person wird gefahndet. — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) July 28, 2018

Völliger Wahnsinn am #flughafenmuenchen #munichairport nach über 3 Stunden geht immer noch nichts. Leider keine Infos... pic.twitter.com/5gnK3EPAOO — B.G-Radl (@BenediktGradl) July 28, 2018

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.