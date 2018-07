Mutter in Mühldorf am Inn von eigenem Auto tödlich verletzt – Kinder schauen zu

In Mühldorf am Inn ist eine Frau bei einem Unfall an einer Tankstelle tödlich verunglückt. (Symbolbild) Foto: iStock

Mühldorf am Inn. In Oberbayern ist am Mittwoch eine Mutter von ihrem eigenen Kleinbus eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die 34-Jährige hatte am Mittwoch das Fahrzeug an einer Tankstelle in Mühldorf am Inn abgestellt, um Öl oder Wasser nachzufüllen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache rollte der Kleinbus nach vorne und quetschte die Frau zwischen der Front und einer Hauswand ein. Dabei verletzte die 34-Jährige sich so schwer, dass sie am Unfallort starb.

Zwei Kinder saßen im Auto, die älteste Tochter befand sich außerhalb. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um sie. (dpa)



