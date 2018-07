Ludwig Sütterlin: So erinnert Google an den Erfinder der Sütterlin-Schrift

Doodle So erinnert Google an den Erfinder der Sütterlin-Schrift

Berlin. Bunte Blumen und Vasen, ein freundliches Gesicht mit Schnauzer und dazu der Schriftzug „Google“: So feiert Google am Montag den 153. Geburtstag von Ludwig Sütterlin, des Erfinders der nach ihm benannten Schreibschrift – in der das „e“ aussieht wie ein „n“.

Und das ist nicht die einzige Herausforderung der Sütterlin-Schrift für das ungeübte Auge: Kein Buchstabe kommt ohne wilde Schnörkel, weite Bögen oder scharfe Zacken aus. Dass es sich tatsächlich um lateinische Buchstaben handelt, erkennt man oft erst auf den zweiten Blick. So ist aus heutiger Sicht schwer zu glauben, dass Sütterlin seine Schrift als Lernhilfe für Kinder entwickelte.

„Schlichte Vorbilder für den Anfangsunterricht“

Ludwig Sütterlin wurde am 23. Juli 1865 im Schwarzwald-Städtchen Lahr geboren und ging mit 23 Jahren nach Berlin, wo er sich zum Grafiker und Schriftgestalter ausbilden ließ. 1911 entwickelte er im Auftrag des preußischen Kultusministeriums seine vom Jugendstil beeinflusste Schreibschrift. Sie sollte die bis dahin gebräuchliche „Eckenschrift“ ablösen, die noch aus der Zeit des Gänselkiels stammte und für Kinder nur schwer zu erlernen war.

Können Sie’s lesen? Brief in Sütterlinschrift von 1921.

Foto: imageBROKER/Manfred Bail / imago/imagebroker

„Unsere neuen Buchstaben wollen weiter nichts sein als schlichte Vorbilder für den Anfangsunterricht, die an die kindliche Auffassungs- und Darstellungsfähigkeit nur geringe Anforderungen stellen“, erläuterte Sütterlin damals.

Die Nazis schafften die Sütterlin-Schrift wieder ab

Im Juni 1918 wurde die Sütterlin-Schrift für ganz Preußen verbindlich, ab 1935 stand sie überall in Deutschland auf dem Lehrplan. Sechs Jahre später wurde die Sütterlin-Schrift auf Erlass der Nazis durch die uns vertraute Antiqua-Schrift ersetzt. (küp)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.