James Bond fuhr ihn in „Goldfinger“ und in „Feuerball“. Nun gibt es den legendären Wagen Aston Martin DB 5 für jedermann – bei Lego.

So sind ein Bond-Auto bei Lego aus. Foto: Lego / LEGO

Kult-Auto James-Bond-Auto aus Lego-Steinen in London präsentiert

London. Mit prominenter Unterstützung von „Ms. Moneypenny“ Naomie Harris (41) hat Spielzeughersteller Lego am Mittwoch in London sein erstes James-Bond-Modell vorstellt.

Vor dem Lego Store am Leicester Square, wo rund 300 Fans seit dem frühen Morgen gespannt gewartet hatten, präsentierte Harris um Punkt 10.07 Uhr einen Aston Martin DB 5 zum Zusammenbauen.

Der VIP-Vorverkauf des LEGO Aston Martin DB5 ist gestartet! Alle Bilder und Infos zum Set hier: https://t.co/EIteyZtcat — StoneWars.de (@stonewarsDE) July 18, 2018

Das berühmte Luxus-Auto hatte James Bond unter anderem in den Filmen „Goldfinger“ und „Feuerball“ gefahren. Wie in den Filmklassikern mit Sean Connery ist auch das aus rund 1300 Bausteinen bestehende Lego-Modell mit einigen Extras ausgestattet, darunter ein Schleudersitz und ein drehbares Nummernschild.

Dreh für neuen Bond-Film startet Dezember

Naomie Harris.

Foto: Richard Shotwell / dpa

In „Skyfall“ und „Spectre“ war Daniel Craig als Geheimagent Bond ebenfalls mit einem Aston Martin unterwegs. In beiden Filmen stand ihm Naomie Harris als Moneypenny zur Seite. Die Dreharbeiten für das nächste 007-Abenteuer, das im Oktober 2019 in die Kinos kommen soll, beginnen im Dezember. Der 50-jährige Craig wird dann voraussichtlich zum letzten Mal als James Bond vor die Kamera treten. Regie führt der Brite Danny Boyle („Trainspotting“). Ob auch Harris als Moneypenny wieder dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. (dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.