New Orleans: Jaguar bricht aus Zoogehege aus und tötet mehrere Tiere

New Orleans. Es sei der schwerste Zwischenfall, den der Audubon Zoo in New Orleans in seiner 100-jährigen Geschichte erlebt habe: Am vergangenen Samstag ist ein Jaguar aus seinem Gehege ausgebrochen und dabei auf andere Tiere losgegangen – mittlerweile sind acht Tiere gestorben.

Vier Alpakas, einen Fuchs und einen Emu hatte der dreijährige Jaguar mit dem Namen Valerio getötet, bis er nach rund einer Stunde wieder vom Zoopersonal eingefangen werden konnte. Weitere Tiere wurden verletzt, zwei davon überlebten die Attacke nicht. In einer Pressekonferenz äußerte sich der Direktor des Audubon Zoos zu dem Vorfall.

„Verheerender Verlust für unser Team“

„Das ist ein verheerender Verlust für unser Team. Wir kümmern uns täglich um diese Tiere, sagte der Direktor des Zoos, Kyle Burks, am Wochenende auf einer Pressekonferenz. „Wir haben heute den Zoo geschlossen, um unserem Team zu helfen, zu trauern.“

Das ausgebüchste Tier konnte nach seinem Ausbruch unverletzt wieder in sein Quartier zurückgebracht werden.

Beamte bestätigten, dass das Tier nicht eingeschläfert werde. Der Generalkurator Joel Hamilton machte deutlich, Valerio sei „ein normaler Jaguar“, der getan habe „was Jaguare eben tun“, wie die „Huffington Post“ schreibt. Die Angriffe auf andere Tiere seien wahrscheinlich Teil territorialer Aggression.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Nach dem Ausbruch des dreijährigen Jaguars werden nun Ermittlungen angestellt, um herauszufinden, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. „Wir nehmen die Situation sehr ernst und wir arbeiten daran, genauestens herauszufinden, was passiert ist, um zu verhindern, dass ein solcher Vorfall sich wiederholt“, sagte Kyle Burks.

Das Zoopersonal gehe laut „Huffington Post“ davon aus, dass der Jaguar durch das Dach seines Geheges entkommen konnte. (alka)

