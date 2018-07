Bei der Miss-America-Wahl gibt es Zoff um ein Stück Stoff

Washington. Als im September 1968 in Atlantic City der alljährliche Miss-America-Schönheitswettbewerb startete, traten wütende 400 Feministinnen mit der Parole „Frauen sind kein Fleisch“ auf den Plan. Sie warfen Lockenwickler, Stöckelschuhe, Nylonstrümpfe, falsche Wimpern, Lippenstifte und Büstenhalter demonstrativ in einen großen Abfalleimer.

Genau 50 Jahre später geht es immer noch um nackte Haut. An der Spitze der Organisation des Schaulaufens um Anmut und Ausstrahlung ist ein erbitterter Krieg um ein Stück Stoff ausgebrochen. Bikini or not Bikini (oder Badeanzug)? Das ist die Schlüsselfrage in einem Drama, das sich zur gefühlten Staatsaffäre hochschaukelt.

Der Reihe nach: Im vergangenen Winter wurden unflätige Äußerungen über ehemalige Schönheits­königinnen bekannt. Urheber war der damalige Chef der Miss-America-Organisation, Sam Haskell. Er musste gemeinsam mit einigen Mitstreitern seinen Hut nehmen. An seine Stelle rückte Gretchen ­Carlson. Die resolute, ehemalige TV-Moderatorin aus Minnesota und Schönheitskönigin von 1989 sah im neuen Amt die Zeit für ­einschneidende Veränderungen gekommen, die dem durch die „#MeToo“-Bewegung veränderten Frauenbild Rechnung tragen sollten.

Seit Juni steht fest: Keine Auftritte mehr im Bikini

Nach Beratungen in den Miss-America-Gremien stand im Juni der einstimmige Beschluss fest: Fleischbeschau im Bikini und Badeanzug auf Stöckelschuhen (warum eigentlich nie Flip-Flops?) werden abgeschafft. Und damit ein fester Bestandteil der 1921 zum ersten Mal ausgetragenen Show. Auch der durchgenormte Auftritt in der Abendrobe ist perdu.

Jede Teilnehmerin soll anziehen, was ihrer Persönlichkeit am nächsten kommt. Schlabber-Jogginghose? Kein Tabu. „Wir werden euch nicht mehr nach dem Aussehen beurteilen, weil wir daran interessiert sind, was ihr denkt“, sagte Carlson. Sie brachte die Neuerung nach knapp 100 Jahren Wettbewerbshistorie radikal auf den Punkt: „Wir sind kein Schönheitswettbewerb mehr.“ Wie bitte?

Miss-America-Chefin Gretchen Carlson (52) – eine ehemalige

Bis die Veränderung allen dämmerte, dauerte es ein paar Tage. Aber dann brach aus, was Beteiligte in US-Medien einen veritablen „Bürgerkrieg“ nennen. Vertreter von Miss-America -Untergliederungen aus 22 Bundesstaaten sowie ­etliche, inzwischen betagte Schönheitsköniginnen gingen öffentlich auf die Barrikaden. Sie beschuldigten Carlson despotischer Alleingänge, warfen ihr Täuschungsmanöver vor und verlangten kurzerhand ihren Rücktritt sowie den von Geschäftsführerin Regina Hopper.

Hauptargument: Ohne die Badeanzug-Einlage verliere das Fernsehen das ­Interesse an der Show. Ohne Fernsehen keine Werbeeinnahmen. Ohne Werbeeinnahmen ein künftig noch größeres Defizit als die rund 550.000 Dollar im Jahr 2016. ­Unsinn, konterte der Vorstand um Gretchen Carlson und verwies darauf, dass der übertragende Sender ABC überhaupt nichts dergleichen erklärt habe.

Ehemalige Preisträgerin hofft auf Rückkehr des Bikinis

Um die Tochter eines lutherischen Pfarrers nicht alleinzulassen, bekundeten 31 ehemalige Miss-America-Krönchen-Halterinnen schriftlich ihre uneingeschränkte Solidarität mit Carlson. Sie verdiene „volle Unterstützung“ bei ihrem Versuch, dem Wettstreit seinen überholten Charakter zu nehmen und den Blick stärker auf die inneren Werte der Teilnehmerinnen zu lenken.

Er war ein französischer Maschinenbauingenieur und gilt als Erfinder des Bikinis: Louis Réard. Die Modewelt war in großer Aufregung – „so etwas“ hatte es bis dato noch nicht gegeben. Sexy, skandalös, emanzipatorisch: 1946 erblickte der erste Bikini das Licht der Öffentlichkeit. Eine Fotoreise durch die Zeit. Foto: UPI / dpa

Am 5. Juli 1946 wagte es erstmals die 19-jährige Micheline Bernardini, eine Nackttänzerin des Pariser Casinos, die vier kleinen Dreiecke und das Stück Kordel öffentlich zu präsentieren. Foto: afp / dpa

Im Schwimmbad Molitor im Pariser Stadtviertel Auteuil begann die Geschichte der minimalistischen Badebekleidung, das nach dem Bikini-Atoll im Pazifik benannt wurde. Foto: Keystone / Getty Images

Im Juli 1951 posierte dann auch Deutschlands Schauspielikone und Chansonsängerin Hildegard Knef in New York – in dem für damalige Zeiten noch skandalösen – Zweiteiler. Foto: UPI / dpa

Die schweizerische Schauspielerin Ursula Andress erschien 1962 im 007-Klassiker "James Bond jagt Dr. No" als Bondgirl mit Messer und Bikini auf der Leinwand. 2001 wurde der Zweiteiler mit Gürtel für 60.000 Dollar versteigert. Foto: UPI / dpa



Diese vier Damen präsentierten die Bademode für die Badesaison 1964 – unter anderem zwei Bikinis mit Rüschen. Foto: Harry Flesch / dpa

Nicht nur das Image von schamlos, skandalös, emanzipatorisch bis sexy hat sich geändert. Mit der Zeit haben sich auch die verschiedensten Formen entwickelt. Der Monokini, der einteilige Bikini, ist nur eine Variante. Foto: Wolfgang Weihs / dpa

Er ist bis heute ein gefragtes Model. Foto: epa Nic Bothma / dpa

In den 60ern posierte die US-amerikanische Schauspielerin Raquel Welch mit einem Perlenschnüren-verzierten Bikini. Foto: Bert Reisfeld / dpa

Ob Microkini, Monokini, Mixkini oder auch ... Foto: epa efe Carlos Ortega / dpa



... der Burkini (eine Mischung aus Burka und Bikini) – der Bikini wird in allen Varianten getragen. Foto: Rolf Haid / dpa

Aber auch an eine Adaption für den Mann wurde gedacht. Bei dem Mankini handelt es sich um eine Badehose mit Schulter- oder Hosenträgern. Bekanntheit erlangte diese durchaus fragwürdige Kreation durch die Komödie „Borat“. Foto: Mark Schwartzbard/Twentieth Cent/Entertainment Pictures / imago stock&people



Eine Denke, die in traditionellen Zirkeln nicht ankommt. Bei der Miss-Texas-Wahl in Dallas traten kürzlich drei ehemalige Beauty Queens in Slogan-Shirts auf. „Wenn wir keinen Badeanzug haben, verlieren wir einen vitalen Teil von Miss Texas und Miss America“, war dort zu lesen. Dana ­Rogers, Preisträgerin des Jahres 1983, fügte hinzu: „Es geht um Fitness und richtige Ernährung. Ich hoffe sehr, der Bikini-Teil kommt zurück.“

Wie der Kampf um zu viel (oder zu wenig) nackte Haut ausgeht, wird sich am 9. September in Atlantic City zeigen. Es sind noch Tickets erhältlich.

