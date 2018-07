Polizei: Behälter mit Gift Nowitschok in Amesbury gefunden

Amesbury/London. Die britische Polizei hat den Behälter gefunden, durch den zwei Briten mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kamen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Vorfall hatte sich in Amesbury ereignet.

Mit demselben Gift war der ehemalige Agent Sergej Skripal in dem Ort Salisbury vergiftet worden. Auch seine Tochter kam mit Nowitschok in Berührung. Skripal und seine Tochter überlebten die Vergiftung.

In dem Ort Amesbury ware ein Paar mit Nowitschok in Kontakt geraten. Die Frau starb an den Folgen der Vergiftung in einem Krankenhaus. (dpa)

