Hollywood-Star George Clooney offenbar bei Unfall in Italien verletzt

Olbia. Hollywood-Superstar George Clooney ist auf Sardinien offenbar mit einem Motorroller verunglückt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet die italienische Zeitung „La Nuova Sardegna“.

Dem Bericht zufolge war Clooney auf dem Weg zu einem Filmset, als sein Scooter mit einem Auto kollidierte, das abrupt abgebogen war und ihm so den Weg abgeschnitten habe. Nach ersten Untersuchungen soll sich der 57-Jährige ein leichtes Trauma am Becken und Prellungen an Knie und Armen zugezogen haben. Der Unfallverursacher habe selber die Rettungskräfte alarmiert.

Clooney dreht auf Sardinien derzeit seine neue TV-Serie „Cath 22“, deren Set sich laut „Corriere della Sera“ hauptsächlich am Flughafen Venafiorita in der sardinischen Stadt Olbia befindet. (cho)

Traumpaar durch und durch: Schauspieler George Clooney und seine Gattin Amal Alamuddin Clooney sind nicht nur schön, sondern extrem erfolgreich in ihren Jobs. Wir zeigen das Hollywood-Paar in einer Bilderstrecke. Foto: i Images / imago

Auch privat geht es den beiden bestens: Amal und George sind Anfang Juni 2017 Eltern von den Zwillingen Ella und Alexander geworden. Foto: Gonzalo Fuentes / REUTERS

Das Paar hat sich am 27. September 2014 in einer privaten Zeremonie in Venedig das Ja-Wort gegeben. Foto: REUTERS / REGIS DUVIGNAU / REUTERS

George und seine Amal, renommierte Londoner Anwältin und Menschenrechtsaktivistin, sind stets ein Hingucker auf den roten Teppichen. Foto: REUTERS / DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Große Ehre: Im Mai 2016 wurde das Paar, gemeinsam mit Schauspielkollegen Richard Gere und Salma Hayek, von Papst Franziskus in Rom empfangen. Foto: REUTERS / OSSERVATORE ROMANO / REUTERS



George macht seit Jahren auch mit seinem politischen Engagement Schlagzeilen. So kämpft er gegen den Klimawandel, sammelte Spenden für die Erdbebenopfer in Haiti und fuhr mehrfach in die Krisenregion Sudan, wo er gegen Menschenrechtsverletzungen protestierte. Dieses Engagement verbindet ihn mit Amal. Foto: REUTERS / KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Die Menschenrechtsanwältin macht sich seit längerem in der Flüchtlingshilfe stark. Gemeinsam mit ihrem Mann engagiert sie sich in der Hilfsorganisation International Rescue Committee. Foto: REUTERS / MARIO ANZUONI / REUTERS

Anfang 2016 traf das Paar auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundeskanzleramt. Die englisch-libanesische Juristin und der einflussreiche Hollywood-Beau unterhielten sich bei einem Tässchen Kaffee über die Flüchtlingspolitik und das Engagement des IRC, des „International Rescue Committee“. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung / Getty Images

Immer wieder eine Augenweide die beiden – wie hier auf 69. Filmfestspielen in Cannes. Foto: ZUMA Press / imago

Nach einer gescheiterten Ehe und vielen lockeren Frauengeschichten hat der rastlose George mit 52 Jahren sein Glück gefunden. Foto: ZUMA Press / imago



Der Altersunterschied zwischen den beiden scheint ihrem Glück nicht hinderlich: Amal wurde am 3. Februar 1978 geboren, George am 6. Mai 1961. Foto: REUTERS / LUCAS JACKSON / REUTERS

Seit 2013 sind die beiden ein Paar und ... Foto: Starface / imago

... zeigen ihr Glück auch in der Öffentlichkeit. Foto: Future Image / imago

Traumpaar in jeder Hinsicht. Foto: REUTERS / STEFANO RELLANDINI / REUTERS



