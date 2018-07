Johnny Depp - Klage gegen wegen angeblichem Ausraster am Set

Neuer Ärger für Hollywood-Star Johnny Depp (55): Der Schauspieler ist wegen eines Vorfalls an einem Filmset auf Schadenersatz in nicht genannter Höhe verklagt worden, wie US-Medien am Montag (Ortszeit) berichteten. Demnach macht ein Mitarbeiter eines Filmteams vor Gericht in Los Angeles geltend, Depp sei gewalttätig geworden und habe ihm zweimal in die Rippen geschlagen.

Als Aufnahmeleiter habe er den Dreh einer Szene zu Ende bringen müssen, daraufhin sei Depp ausfällig geworden, berichtet „People.com“ unter Berufung auf die Vorwürfe des Klägers in Gerichtsdokumenten. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Depps Sprecherteam blieb zunächst ohne Antwort.

Depp ist noch in eine weitere Klage verwickelt

Der Vorfall soll im April vorigen Jahres auf dem Set des Films „City of Lies“ passiert sein. Der Film dreht sich um die Ermordung des Rappers Notorious B.I.G., Depp spielt einen Ermittler, der dem Fall nachgeht. Der Film soll im September in den USA anlaufen.

Der „Fluch der Karibik“-Star ist derzeit auch in eine Klage mit seinem früheren Management-Unternehmen wegen Misswirtschaft von Millionen-Beträgen verwickelt. (dpa)

