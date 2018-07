Regenfälle in Japan: Mindestens 24 Tote und 50 Vermisste

In Japan fällt ungewöhnlich viel Regen. Mindestens 49 Menschen kamen in den Fluten ums Leben. Dutzende weitere werden noch vermisst.

Hiroshima/Tokio. Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan mindestens 49 Menschen in den Tod gerissen. 48 wurden am Samstag noch vermisst, wie der Nachrichtensender NHK meldete. Fotos zeigten schlimme Folgen des seit Donnerstag andauernden Regens: überflutete Straßen, verschlammte Häuser, Erdrutsche.

Besonders betroffen von den starken Regenfällen war die Region um die Millionenstadt Hiroshima. Allein dort wurden 23 Tote und 21 Vermisste gemeldet. Auf der südwestlichen Hauptinsel Shikoku starben 18 Menschen. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen. Fünf Menschen schwebten in Lebensgefahr.

Häuser stehen unter Wasser.

Foto: Koki Sengoku / dpa

Bäume knickten um, in Saga entgleiste aufgrund einer Schlammlawine ein Zug. Berichten zufolge verließen wegen der Wassermassen mindestens 440.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen. Regierungschef Shinzo Abe wies das Kabinett an, ohne Verzögerungen Rettungsarbeiten auf den Weg zu bringen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht, auch am Sonntag erwarten die Meteorologen heftige Niederschläge.

Im Abwasserrohr weggespült

In Inagawa, 500 Kilometer westlich der Hauptstadt Tokio, starb ein 59 Jahre alter Arbeiter in einem Staubecken. Der Mann war zusammen mit zwei Kollegen in einem Abwasserrohr weggespült worden, wie die Nachrichtenagentur Kyodo News berichtete.

Ein weiterer 59-Jähriger wurde demnach in der Stadt Akitakata tot aus einem Fluss geborgen, der über die Ufer getreten war. Die Behörden entdeckten die Leiche einer Seniorin im Alter von etwa 70 bis 80 Jahren in einer Abwasseranlage in der Stadt Hashima in Mitteljapan, wie der Sender NHK berichtete. Dem Bericht zufolge könnte die Frau ebenfalls in einen Fluss gefallen sein.

Vor Schlammlawinen gewarnt

Eine saisonbedingte Regenfront war in der Nacht zum Freitag über das westliche Japan hinweggezogen. Allein zwischen 4 und 5 Uhr morgens waren in der südwestlichen Stadt Konan 103 Millimeter Regen gefallen, wie NHK berichtete. „Anders als bei einem Taifun lässt sich nicht vorhersagen, wo der Rekordregen fallen wird“, hatte ein Mitarbeiter der zuständigen Behörde Reportern am Donnerstag gesagt.

In Kurashiki liegen Menschen auf dem Dach eines Gebäudes und warten auf ihre Evakuierung.

Foto: Shingo Nishizume / dpa

Die Behörde warnte in weiten Teilen des Landes vor Schlammlawinen, Überschwemmungen und Flüssen, die über ihre Ufer treten könnten. Das Militär wurde zur Hilfe herangezogen. Seit dem Morgen waren Zugverbindungen unterbrochen.

Erst Anfang der Woche hatte der Taifun „Prapiroon“ mit starkem Wind und heftigen Regen im Südwesten Japans für Verwüstungen gesorgt und mindestens ein Todesopfer gefordert. Der siebte Taifun des Jahres war am Mittwoch zu einem außertropischen Zyklon heruntergestuft worden. (dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.