Mutter tötet ihren Sohn – aus Angst vor dem Pflegeheim

Fountain Hills. Für viele Menschen im Seniorenalter ist es der Horror schlechthin: das Pflegeheim. Einige können sich nicht eingestehen, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Andere möchten ihren Lebensabend schlichtweg in der vertrauten Umgebung verbringen. In den USA hat nun eine 92 Jahre alte Frau ihren Sohn erschossen, weil sie nicht von ihm in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden wollte.

Wie die Polizei im Maricopa County im US-Bundesstaat Arizona am Dienstag mitteilte, hatte Anna B. am Montag zwei Pistolen in den Taschen ihres Morgenmantels versteckt. Sie konfrontierte ihren 72 Jahre alten Sohn in seinem Schlafzimmer in Fountain Hills und zückte eine der Waffen. Schließlich tötete sie ihn mit mehreren Schüssen.

Freundin des Sohnes überwältigte die Seniorin

Danach richtete sie die Waffe auf die Lebensgefährtin ihres Sohnes. Diese schaffte es jedoch, der 92-Jährigen die Pistole aus der Hand zu schlagen, sie zu überwältigen und auch die zweite Waffe an sich zu nehmen. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Wie der Sender CNN berichtet, habe sich Anna B. nach dem Handgemenge auf einem Liegestuhl ausgeruht, bis die Beamten eintrafen.

Die 92-Jährige wurde festgenommen. Während der Vernehmung gestand sie, dass sie seit einigen Tagen über die Pläne ihres Sohnes gegrübelt hätte, sie in einer Senioreneinrichtung unterzubringen. Die Geständige kam in Haft und wurde unter anderem wegen Mordes angeklagt. (dpa/raer)

