Frau vor den Augen ihrer Tochter von Müllwagen überrollt

An dieser Straße in Essen ereignete sich der tödliche Unfall mit dem Müllwagen. Foto: Rene Anhuth / dpa

Essen. Vor den Augen ihrer Tochter ist eine Frau in Essen von einem Müllwagen überrollt und getötet worden. Auch die Tochter wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Lastwagens hatte die beiden Fußgänger beim Abbiegen übersehen und die Frau auf dem Gehweg erfasst, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt einen schweren Schock. Genauere Angaben zum Unfall und zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst nicht.

Immer wieder Unfälle durch „toten Winkel“

Immer wieder ereignen sich beim Rechtsabbiegen von Lastwagen schwere Unfälle, weil Radfahrer oder auch Fußgänger in den tückischen „toten Winkel“ geraten. Ende Mai war ein siebenjähriger Junge in Köln bei einem Unfall ebenfalls von einem abbiegenden Müllwagen getötet worden, im Juni starb ein Achtjähriger in Berlin, der von einem abbiegenden Lkw überrollt wurde. Einen ähnlichen Fall gab es auch im April in Hannover, dort starb ein elfjähriger Junge.

In der vergangenen Woche war im Bundestag eine Initiative der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen diskutiert worden, die „eine schnelle Lösung des Problems des toten Winkels bei Lkw“ fordert. Geprüft werden soll unter anderem die zeitnahe Einführung von sogenannten Lkw-Abbiegeassistenzsystemen. (dpa/moi)

