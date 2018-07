Brand Feld in Rostock in Flammen – wegen eines brennenden Vogels

In Rostock löschen Feuerwehrleute ein Getreidefeld, das in Flammen steht. Foto: Danny Gohlke / dpa

Ungewöhnlicher Brandstifter: In Rostock hat ein Vogel ein Feld in Brand gesetzt. Er fing an einer Oberleitung Feuer und fiel herunter.