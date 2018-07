Harald Glööckler: „Ich wurde als Kind sexuell missbraucht“

Designer Harald Glööckler hat in einem Interview ein schreckliches Ereignis in seiner Kindheit offenbart: Er wurde sexuell missbraucht.

Berlin. Modedesigner Harald Glööckler (53) ist als Kind Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Wie Glööckler in einem Interview mit der „Bild“ berichtet, wurde er als kleiner Junge von einem Mann gezwungen, dessen Intimbereich anzufassen und wurde selbst von dem Fremden berührt. Er sei dem dem Täter hilflos ausgeliefert gewesen, so der 53-Jährige Unternehmer , der mit seinem perfekt getrimmten Vollbart, den Schmolllippen und den lackierten Nägeln vielen ein Begriff ist.

Der Missbrauch wurde möglich, weil Glööcklers Eltern – die eine Gastwirtschaft betrieben – einen Stammgast einen Ausflug mit ihrem Sohn unternehmen ließen. Er sei damals „ungefähr fünf oder sechs“ gewesen.

Lange unter dem Vorfall gelitten

Harald Glööckler bei der Präsentation einer Betten-Kollektion im vergangenen Jahr.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Glööckler erinnert sich in dem Interview, er sei „wie erstarrt“ gewesen. „Ich weiß noch, wie ich dachte: Das fühlt sich furchtbar an. Ich zog meine Hand weg. Gott sei Dank kam dann von Weitem ein Traktor in unsere Richtung gefahren, sodass nichts mehr passiert ist.“ Er habe das dann verdrängt. „Sonst wäre ich verrückt geworden.“

Dennoch habe er lange unter dem Vorfall gelitten. Er habe „viele Jahre meines Lebens gebraucht, um zu lernen, dass es nicht meine Schuld war“, sagt Glööckler heute. (nsa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.