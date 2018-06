16-Jährige getötet – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Eine 16-Jährige ist in Barsinghausen bei Hannover umgebracht worden. Die Polizei glaubt nun zu wissen, wer die Jugendliche getötet hat.

Ein Streifenwagen fährt nahe einer Grundschule in Barsinghausen vorbei am Fundort der Leiche einer 16-Jährigen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Barsinghausen. Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen bei Hannover ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 24-Jährige habe die deutsche und dominikanische Staatsangehörigkeit und befinde sich in Polizeigewahrsam, teilte die Polizeidirektion Hannover am Montagabend mit. Ermittler überprüfen demnach nun, ob sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen erhärtet.

Die 16-Jährige war am Sonntag am frühen Nachmittag in der Nähe einer Grundschule entdeckt worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist, wollten die Fahnder aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen.

Einen Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, wonach das Opfer halbnackt und blutüberströmt gefunden wurde, kommentierte die Polizei nicht. Zuletzt sei die junge Frau in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr am Bahnhof der 34.000-Einwohner-Stadt gesehen worden.

+++ Update: Frauenleiche in #Barsinghausen gefunden - Tatverdächtiger festgenommen +++ Nach Zeugenhinweisen und weitergehenden Ermittlungen wurde ein 24-Jähriger festgenommen. Die Ermittler überprüfen derzeit, ob sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet. ➡ https://t.co/z5lfm3HrgH https://t.co/zoYOgcnctr — Polizei Hannover (@Polizei_H) June 18, 2018

Im April wurde in der Nähe Leiche einer 55-Jährigen entdeckt

Am Fundort war am Montag die psychosoziale Notfallversorgung des Arbeiter-Samariter-Bundes anwesend, um sich bei Bedarf um Schüler, junge Menschen und Eltern zu kümmern. Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) drückte den Angehörigen sein Mitgefühl und seine Anteilnahme aus: „Ich hoffe auf einen schnellen Fahndungserfolg.“ Die Bevölkerung zeige sich beunruhigt nach dem erneuten Gewaltverbrechen.

Nur einige hundert Meter weiter hatte im April eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund eine Tote in einem Graben nahe dem Friedhof gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 55-Jährige an Gewalt starb. Bislang fehlt eine Spur zum Täter. „Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt“, sagte eine Polizeisprecherin. Anwohnern fiel auf, dass exakt zwei Monate zwischen beiden Taten liegen, die sich in der Nacht zum 17. April und 17. Juni ereigneten. (dpa)



