Boris Becker: Zentralafrika leugnet diplomatische Immunität

Brüssel/London. Tennis-Legende Boris Becker (50) kann sich nach den Worten des Außenministers der Zentralafrikanischen Republik nicht auf diplomatische Immunität berufen. Becker sei kein offizieller Diplomat des Landes, sagte Charles Armel Doubane der Zeitung „Die Welt“.

Beckers Anwälte hatten vergangene Woche Aufsehen erregt mit der Mitteilung, der Ex-Sportstar sei in dem Insolvenzverfahren in London gegen ihn nicht mehr zu belangen – wegen diplomatischer Immunität. Sie beriefen sich dabei auf einen ehrenamtlichen Posten, den Becker im April an der zentralafrikanischen Botschaft in Brüssel übernommen hatte.

Deutschland bekanntester Rotschopf, Tennis-Legende, vierfacher Vater und Frauenheld: Boris Becker hat in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Angefangen hat seine beispiellose Karriere schon sehr früh. Foto: IAN HODGSON / REUTERS

Denn mit gerade mal 17 Jahren wurde Boris Becker schlagartig berühmt. Am 7. Juli 1985 gewinnt er in Wimbledon. Den Südafrikaner Kevin Curren schlägt er in vier Sätzen und wird damit zum jüngsten Sieger eines Grand-Slam-Turniers. Foto: Reuters Staff / Reuters

Die Eltern Karl-Heinz und Elvira (v.l.) sowie die jüngere Schwester Sabine (r.) begleiteten den Tennis-Star nach Wimbledon. Geboren wurde Becker am 22. November 1967 in Leimen. Foto: Reuters Staff / Reuters

Bis heute ist Becker der jüngste Wimbledon-Sieger in der Geschichte des Turniers. Sein Markenzeichen: Der „Becker-Hecht“, bei dem er den Ball im Hechtsprung pariert. Foto: Andrew Wong / Reuters

In seiner Karriere siegt der Leimener in 49 Einzelspielen, darunter sechs Grand-Slam-Turnieren und dreimal in Wimbledon. Foto: Kieran Doherty / REUTERS



Sein Spitzname in der Zeit: „Bumm Bumm Becker“. Sogar ein Eis wird nach ihm benannt. Foto: KIERAN DOHERTY / REUTERS

Seine aktive Karriere beendet Deutschlands Tennis-Legende 1999. Am 1. Juli 1999 verliert er das Match gegen den Australier Patrick Rafter. Es bleibt Beckers letztes Spiel. Foto: JUERGEN SCHWARZ / REUTERS

Privates Glück: Am 17. Dezember 1993 heiratet Becker Barbara Feltus. Foto: Peter Mueller / REUTERS

Die beiden bekommen zwei Söhne, Noah Gabriel (Jahrgang 1994) und Elias Balthasar (Jahrgang 1999). Foto: REUTERS

Nach nur sieben Jahren wird die Ehe 2001 geschieden. Foto: Marc Serota / REUTERS



Einer der Gründe: Die Besenkammer-Affäre mit dem russischen Model Angela Ermakowa. Mit ihr betrügt Boris Becker seine schwangere Ehefrau im Sommer 1999. Foto: JONATHAN EVANS / REUTERS

Bei der kurzen Affäre wird die uneheliche Tochter Anna (Jahrgang 2000) gezeugt – laut Becker auf einer Treppe zwischen den Toiletten des Londoner Nobelrestaurants Nobu. Hier sind Mutter und Tochter (v.r.) 2015 bei einem Event zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Es folgen kurze Affären mit Rapperin Sabrina Setlur und ... Foto: Ralph Orlowski / Reuters

Alessandra Meyer-Wölden. Mit ihr verlobt sich Becker sogar. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Am 12. Juni 2009 heiratet Becker ein zweites Mal. Mit dem niederländischen Model Sharlely Kerssenberg, genannt „Lilly“, war er bereits 2007 kurzzeitig liiert. Foto: imago stock&people



Ein Jahr nach der Hochzeit kommt der gemeinsame Sohn Amadeus auf die Welt. Kurz vor ihrem neunten Hochzeitstag gibt das Paar die Trennung bekannt. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Nach seinem Karriereende bleibt Becker nicht nur wegen seines Privatlebens in den Medien präsent. Auch als Werbefigur ist er begehrt. Kultstatus erlangt sein AOL-Spot, in dem er die prägnante Frage stellt: „Hä? Bin ich schon drin, oder was?“ Foto: Toby Melville / REUTERS

Auch in Sendungen wie „Wetten, dass..?" ist der Sportler ein gern gesehener Gast. 2009 gibt er in der Show alles. Foto: Ina Fassbender / REUTERS

Das neue Hobby des Rotschopfs: Poker. Becker nimmt an Turnieren teil und ist von 2007 bis 2013 Werbefigur für ein Online-Pokerportal. Foto: Slavomír Kubeš / dpa

Doch es folgen Tiefschläge: 2002 verurteilt Becker das Landgericht München wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,7 Millionen Euro zu zwei Jahren Haft auf Bewährung sowie zu einem Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro. Auch mit seinen Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS



In seinen Autobiografien „Augenblick, verweile doch“, die 2003 erscheint, und „Das Leben ist kein Spiel“, die zehn Jahre später auf den Markt kommt, blickt Becker auf seine Karriere und sein Privatleben zurück. Zweiteres Buch bezeichnet er später als Fehler. Foto: imago stock&people

Während sich in Deutschland viele über Bobbele lustig machen, feiern ihn die Briten als „Britain’s favourite German“. In Großbritannien kommentiert er u.a. Tennismatches für die BBC. Anerkennung bringt ihm dieser Job: Ende 2013 wird er Trainer von Novak Djokovic (r.), den er bis 2016 zu sechs Grand-Slam-Siegen führt. Foto: Suzanne Plunkett / REUTERS

Im Sommer 2017 rücken wieder Beckers Finanzen in Blickfeld. Ein Gericht erklärt den Wahl-Londoner für bankrott und eröffnet ein Insolvenzverfahren. Becker betont, er sei weder vermögenslos noch pleite. Eine englische Privatbank habe Forderungen in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro plus Zinsen. „Die Forderung an und für sich bestreite ich nicht. Wir sind uns aber über die Höhe der Zinsen nicht einig“, so der Ex-Sportler. Foto: Heiko Prigge / obs

Unterkriegen lässt sich die Tennis-Legende nicht – und nimmt die Negativschlagzeilen mit Humor. Einer Schweizer Zeitung sagt er, er könne nicht jedes Jahr Wimbledon gewinnen und jährlich heiraten. „Aber mein Geschäft ist meine Marke, und die brennt gerade.“ Foto: SWR - Das Erste / obs



Südafrikanischer Außenminister dementiert Immunität von Becker

Doch das wies Doubane nun zurück: „Wir wollen nicht, dass Boris Beckers inoffizielle Position für unser Land mit seinen finanziellen Problemen assoziiert wird. Wir sagen klar, dass unser Land bei jeglichen rechtlichen Verfahren gegen Boris Becker die Justiz in keinerlei Weise behindern wird.“

Sein Land trete für Rechtsstaatlichkeit ein, so Doubane. Deshalb könne „die Zentralafrikanische Republik Boris Becker vor einem Gericht nicht schützen“. Doubane widersprach damit seinem eigenen Botschafter in Brüssel. Der hatte der Deutschen Welle am Sonntag gesagt, Becker besitze einen Diplomatenpass und könne sich daher in einem Insolvenzverfahren auf diplomatische Immunität berufen.

Auf der Webseite der Botschaft war Becker als „Attaché für die Beschaffung von Mitteln für sportliche, kulturelle und humanitäre Angelegenheiten“ bezeichnet worden. Der Eintrag wurde aber später gelöscht.

Doubane bestätigte, dass es zu einem Treffen zwischen Becker und dem Zentralafrikanischen Präsidenten Faustin Archange Touadéra gekommen sei. Er bestätigte auch, dass es dabei darum ging, wie Becker dem Land Kontakte in Sachen Sportförderung vermitteln könne. Zum „offiziellen Diplomaten“ sei Becker dadurch aber nicht geworden.

Becker wird mangelnde Kooperation in Verfahren vorgeworfen

Um als Diplomat bestellt zu werden, sei neben der Ernennung des Präsidenten auch die Unterschrift des Außenministers nötig, so Doubane. Er habe aber entsprechende Dokumente nie unterzeichnet und sei auch vom Präsidenten des Landes nicht darum gebeten worden.

Eigentlich hätte das Insolvenzverfahren gegen Becker in London diese Woche auslaufen sollen, Becker wäre schuldenfrei gewesen. Doch Insolvenzverwalter Mark Ford hatte einen Antrag auf Verlängerung gestellt, er wirft Becker mangelnde Kooperation vor. Zum Beispiel verlangt er Auskunft über den Verbleib eines Teils von Beckers Trophäen. Noch am Montag war eine Anhörung am High Court in London angesetzt. (dpa)



