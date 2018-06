Tierwelt Am Eierlikör geschleckt: Auch Igel bekommen einen "Kater"

Auch Igel können Kater bekommen. Hier werden die beiden Likörleichen an den Erfurter Zoo übergeben. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Mensch und Tier unterscheiden sich da nicht so sehr: Wer zu viel trinkt, dem geht es übel. So geschehen mit zwei Igeln in Erfurt.