Am Rande der Fußball-WM ist ein Taxi in eine Menschenmenge gerast. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter Fußball-Fans aus Mexiko.

Ein Taxi fuhr am Samstag in Moskau in eine Menschenmenge. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / REUTERS

Russland Am Rande der WM: Taxi rast in Menschenmenge in Moskau

Moskau. Am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in der russischen Hauptstadt Moskau zu einem Vorfall mit einem Taxi gekommen. Das Fahrzeug raste am Samstag in eine Menschenmenge in der Nähe des Roten Platzes, wie die Polizei mitteilte. Sieben Personen seien dabei verletzt worden seien.

Die Verkehrsbehörde teilte später mit, dass der Taxifahrer nach einem Fluchtversuch in Gewahrsam genommen wurde. Seine Fahrerlaubnis stamme aus Kirgisistan. Der Fahrer habe angegeben, die Kontrolle über das Auto verloren zu haben.

Unter Verletzten wohl Mexiko-Fans

Unter den Verletzten sind Augenzeugen zufolge Anhänger des mexikanischen Nationalteams, die sich die Auftaktpartie ihrer Mannschaft gegen Deutschland am Sonntag anschauen wollten. Die russischen Behörden haben eine sichere Fußball-WM versprochen, die in elf Städten bis zum 15. Juli läuft.

Das US-Außenministerium hatte am Freitag amerikanische Bürger vor möglichen Terrorgefahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gewarnt. Genauere Angaben machte das Ministerium jedoch nicht. (rtr)

Nein, es handelt sich bei diesem Foto nicht um eine Mond- oder Kraterlandschaft. Zu sehen ist die russische Samara-Arena in Russland – aufgenommen von der internationalen Raumstation ISS. Wir zeigen weitere spektakuläre Blicke auf die zwölf Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Und auch hier rollt der Ball: Die Mordovia-Arena ist ein Fußballstadion in der russischen Stadt Saransk in der Republik Moldawinien. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Das Fisht-Stadion wurde im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi errichtet und diente dort als Austragungsort der Eröffnungsfeier und der Schlusszeremonie. Auch hier wird gekickt. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Hier ist die Wolgograd-Arena von oben zu sehen– aufgenommen vom Erdorbit, rund 400 Kilometer oberhalb des Meeresspiegels. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Die Kasan-Arena im Nordosten der russischen Stadt Kasan. Das Stadion wurde im November 2017 fertiggestellt. Die Kosten sollen sich auf 330 Millionen Euro belaufen haben. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS



Das Nischni-Nowgorod-Stadion wurde extra für die WM errichtet und ist Austragungsort der Vorrunden-Spiele sowie eines Achtel- und eines Viertelfinales. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Das mit Abstand größte WM-Stadion ist das Luzniki-Stadion in Russlands Hauptstadt Moskau – Austragungsort des Eröffnungsspiels und des Finales. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Das vom blauen Wasser der Newa umgebende Sankt-Petersburg-Stadion – auch Krestowski-Stadion genannt – ist eines der teuersten der Welt. Offiziell soll das Prestige-Objekt 673 Millionen Euro gekostet haben. Doch es sind auch Summen von mehr als 750 Millionen Euro im Gespräch. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Das Spartak-Stadion in Moskau. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Das Kaliningrad-Stadion ist das kleinste WM-Spielstätte. Wirkt gar nicht so. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS



Die Rostow-Arena. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS

Hinter den Fußball-Toren des Ekaterinburg-Stadions gibt es jeweils eine Zuschauertribüne ohne Dach, die nach der WM wieder zurückgebaut werden. Blöd bei Regen. Foto: ROSCOSMOS/Handout via REUTERS



