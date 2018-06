München: Polizei fahndet nach tödlicher Messeattacke nach Angreifer

München. In München ist es am Freitagnachmittag zu einer tödlichen Messerattacke gekommen, wie mehrere Medien berichten. So soll ein 19-jähriger Mann kurz vor 16 Uhr eine 25-jährige Frau, eine 53-jährige Frau schwer und einen 15-jährigen Jugendlichen schwer verletzt haben. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort kurze Zeit später, berichten unter anderem die „tz“ und die „Süddeutsche Zeitung“.

Die Polizei München fahndet nach diesem 19-Jährigen.

Foto: Polizei München

Rettungskräfte sollen die Frau auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert haben. Dort sei die Frau jedoch ihren Verletzungen erlegen. Vor Ort ermittelte die Mordkommission. Die Polizei hat den Tatverdächtigen nun mit Foto und Namen zur Fahndung ausgeschrieben:

Name: Lion König

Alter: 19

Der Tatverdächtige sei auf der Flucht. Nach ersten Informationen gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. (ac/dpa)

