Zierzwo: Ein Toter nach Explosion in Lagerhalle

Detonation Explosion in Lager in Mecklenburg-Vorpommern: ein Toter

Die Feuerwehr in Zierzow musste nach einer Explosion in einer Lagerhalle ausrücken. (Symbolbild) Foto: Ralph Peters / imago/Ralph Peters

In Zierzow in Mecklenburg-Vorpommern ist mindestens ein Mensch bei einer Explosion in einer Lagerhalle gestorben.