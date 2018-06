Polizei entdeckt mehrere Säcke mit Leichenteilen in Wohnung

In einer Wohnung in Hessen hat die Polizei einen makabren Fund gemacht: Mehrere Säcke mit Leichenteilen, die schon länger dort lagen.

Steinau an der Straße. Die Polizei in Hessen hat mehrere Säcke mit Leichenteilen in einer Wohnung gefunden. Man gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, erklärten die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag.

Laut den Ermittlern war auf einer Polizeistation zuvor ein Hinweis eingegangen. Man habe sofort die Anschrift in Steinau an der Straße überprüft und am Vormittag mehrere Säcke gefunden. Es handele sich bei dem Inhalt um menschliche Leichenteile, die offenbar schon länger dort lagen. Weitere Angaben zu der Leiche, der Identität des Opfers und dem Hinweisgeber machten die Ermittler zunächst nicht. (dpa)



