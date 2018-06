15-Jährige in Viersen erstochen – Verdächtiger stellt sich

In Viersen hat es am Montag einen tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau gegeben. Ein möglicher Tatverdächtiger hat sich gestellt.

Viersen. Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in einem Park in Viersen hat sich ein möglicher Tatverdächtiger auf einer Polizeiwache gestellt. Der aus der Türkei stammende 25-Jährige habe sich zuvor bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter einer Polizeikontrolle entzogen, teilten die Ermittler am Montagabend mit.

Er sei polizeilich bekannt und seine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um ein 15-jährige Jugendliche aus Viersen mit rumänischer Herkunft.

Angreifer konnte fliehen

Die Jugendliche war am Montag an den Folgen eines Messerangriffs gestorben. Sie war gegen 12.20 Uhr in einem Park in Viersen in Nordrhein-Westfalen angegriffen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte konnten sie in ein Krankenhaus bringen, wo sie jedoch kurz darauf starb.

Der Angreifer konnte vom Tatort, dem Casinogarten in Viersen, flüchten. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Mann gefahndet. Laut Polizei soll es sich laut "waz.de" um einen etwa 1,70 Meter großen Mann nordafrikanischen Aussehens handeln. Er soll schwarze, glänzende Haare haben.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: "Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist", teilte er am Abend mit. "Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen." (dpa/ac)



