Campino hat einen Hörsturz: Tote Hosen sagen Konzerte ab

Berlin. Campino, Frontmann der Rockband Die Toten Hosen, hat offenbar einen Hörsturz erlitten. Auf ihrer Facebookseite hat die Düsseldorfer Band daher ihr Konzert auf der Berliner Waldbühne abgesagt. Am Freitagabend stand dann auch die Absage des Auftritt am Sonntag beim Münchner Festival "Rockavaria" fest.

Die Toten Hosen waren schon am Donnerstag in Berlin aufgetreten. Am Freitagmorgen sei bei dem 55-jährigen Sänger dann der Hörsturz diagnostiziert worden. "Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen", teilt die Band mit.

Noch keine Aussage über kommende Konzerte

Für das ausgefallene Konzert in Berlin soll es einen Ersatztermin geben. Auch für die nächsten Tage und Wochen stehen Konzerte an, etwa in Bremen (16. Juni), Stuttgart (21. Juli) und Hamburg (15.August). Wie es weitergeht, könne die Band noch nicht sagen, heißt es.

Von einem Hörsturz sprechen Ärzte, wenn beim Patienten plötzlich auf einer Seite Hörprobleme bis zum kompletten Verlust des Gehörs auftreten, und zwar ohne offensichtliche Ursache. Laut Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte haben Betroffene typischerweise ein dumpfes Gefühl im Ohr, das oft mit "Watte im Ohr" verglichen werde. Dazu könnten Ohrgeräusche und Schwindelgefühle auftreten. (moi)

