Flammen im Europapark Rust – Fahrgeschäfte brennen

Im Freizeitpark Rust in Baden-Württemberg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Der Europapark Rust in Baden.

Offenburg. Im Europapark Rust in Baden ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Ursache war zunächst noch unklar. "Es brennen auf dem Gelände des Europaparks Rust eine Lagerhalle und mehrere Fahrgeschäfte. Der Skandinavische Bereich wurde evakuiert. Viele andere Besucher treten aus eigener Entscheidung den Rückweg an", sagte ein Polizeisprecher der "Bild".

Auf Twitter posteten Nutzer Fotos, die dicke schwarze Rauchwolken zeigen.

Liebe Besucher, derzeit gibt es einen Brand bei der Attraktion 'Die Piraten von Batavia'. Bitte meiden Sie den Skandinavischen Themenbereich. Wir informieren Sie in Kürze hier wieder. Danke! — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) May 26, 2018

Laut dem Sprecher des Europaparks war das Feuer bei der Attraktion "Die Piraten von Batavia" ausgebrochen. Der Themenbereich Skandinavien sei mittlerweile evakuiert worden. Nach Angaben der Feuerwehr Offenburg steht eine Lagerhalle in Flammen. Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis seien alarmiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Auf Twitter rief der Park die Besucher auf: "Bitte verhalten Sie sich ruhig und folgen Sie den Anweisungen vor Ort."

Der Europapark in Baist laut eigenen Angaben mit 5, Millionen Besuchern der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum. (dpa/les)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.