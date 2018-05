Hai-Alarm: Fischer fangen Weißen Hai vor Djerba

Als Beifang ist Fischern vor der Mittelmeerinsel Djerba ein ungewöhnlicher Fisch ins Netz geraten. Sie zogen einen Weißen Hai an Land.

Im Hafen von Zarzis wurde ein Weißer Hai an Land gebracht.

Tunis. Die tunesische Insel Djerba und die Stadt Zarzis sind bei Touristen beliebt wegen ihrer Fischereihäfen. Doch was Fischer dort nun präsentierten, war eher ein Schock für Beobachter als eine Delikatesse. Sie hatten einen Weißen Hai gefangen.

Der mehr als 780 Kilogramm schwere Hai sei rund 65 Kilometer von der Küste entfernt als Beifang im Netz gelandet und dann nach Zarzis gebracht worden, berichtete ein Fischer aus der südtunesischen Stadt der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits vor zwei Jahren hatten Fischer aus dem Touristenort Sousse einen riesigen Weißen Hai gefangen. In Fotos und Videos, die unter anderem die Küstenwache des nordafrikanischen Urlaubslandes am Freitag verbreitete, ist zu sehen, wie das Tier mit Hilfe eines Krans im Hafen von Zarzis von einem Boot gehoben und in einen Lastwagen geladen wurde. Die Flosse des Hais ragte weit über die Ladefläche des Transporters hinaus.

Weiße Haie sind nicht selten im Mittelmeer

Passanten betrachten den Beifang der tunesischen Fischer.

Foto: Mibar Mohamed Slim / dpa

Generell seien Weiße Haie im Mittelmeer durchaus anzutreffen, sagt Hai-Experte Simon Weigmann von der Deutschen Elasmobranchier-Gesellschaft (DEG), die sich dem Schutz von Haien widmet. Aktuell gehe die Forschung davon aus, dass es sich bei den Weißen Haien im Mittelmeer um eine eigenständige Population handle.

Nach lokalen Medienberichten wurde das Tier in Tunesien jetzt nach dem Fang aufgeschnitten und verkauft. In sozialen Netzwerken gab es deswegen Kritik, weil die seltenen Weißen Haie als bedroht gelten. (dpa)



