In Kanada sind bei einer Explosion in der Stadt Mississauga mindestens 15 Menschen verletzt worden – drei sind im kritischen Zustand.

Vorfall Mindestens 15 Verletzte bei Restaurant-Explosion in Kanada

Mississauga. Eine Explosion in einem indischen Restaurant im Osten Kanadas hat mindestens 15 Menschen verletzt. Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, berichteten kanadische Medien am späten Donnerstagabend unter Berufung auf Rettungskräfte.

Die genaue Ursache der Explosion in einer Einkaufsstraße der Großstadt Mississauga westlich von Toronto war zunächst unklar. Die Polizei sprach laut Berichten von einem "verdächtigen" Vorfall. Laut dem kanadischen Fernsehsender CBC suchen die Behörden nach zwei verdächtigen Männern, die für die Explosion verantwortlich sein sollen. Die Agentur Reuters berichtet, zwei Verdächtige seien vom Tatort geflohen.

Alle Besucher mussten das Restaurant verlassen. Die Einkaufsstraße sollte bis zum Morgen abgesperrt bleiben. (dpa(rtr/les)



