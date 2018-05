In Norditalien ist ein Regionalzug mit einem Sattelschlepper zusammengeprallt. Zwei Menschen starben, mindestens 18 wurden verletzt.

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Turin in Norditalien sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Unfall Zwei Tote und rund 18 Verletzte bei Zugunglück in Italien

Rom. Bei einem Zugunglück in der Nähe von Turin in Norditalien sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, berichteten italienische Medien.

Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten.

Lokführer unter den Opfern

Der Lokführer war offenbar sofort tot. Einer der schwer verletzten Passagiere starb auf dem Weg ins Krankenhaus. (dpa)



