New York: Gericht entscheidet - 30-Jähriger muss bei Eltern ausziehen

Bei Familie Rotondo kriselt es. Die Eltern wollen, dass der 30-jährige Sohn aus dem Haus in New York auszieht. Nun ging es vor Gericht.

New York. Der 30-jährige Michael Rotondo aus New York will nicht ausziehen. Seine Eltern dürfen ihn nicht einfach rauswerfen, sagt er. Über diesen Fall berichteten am Dienstag zahlreiche US-Medien. Die Eltern zogen nämlich vor den Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York – und verlangten eine Zwangsräumung.

Das Gericht entschied am Dienstag, dass der Sohn die Wohnung verlassen muss, schrieb unter anderem die "New York Post". "Ich bin so wütend", habe Michael Rotondo nach dem Entscheid zu Journalisten gesagt. Danach kündigte er Berufung an.

Er redet nicht mehr mit seinen Eltern

Jahrelang habe er keine Miete gezahlt und half auch nicht im Haushalt. Im Gegenteil: Er soll sich sogar beschwert haben, dass seine Eltern ihm nichts zu Essen kaufen und seine Wäsche nicht waschen, schrieb die "Daily Mail". Mit seinen Eltern rede er nicht mehr.

Ob Michael ausziehen muss oder nicht, stand vor Gericht nicht zur Debatte. Laut "Daily Mail" hatte er nicht einmal einen Mietvertrag bei seinen Eltern. Darum ging es vor Gericht nur um das Wann. Wochenlang – zwischen dem 2. Februar und dem 30. März – hatten ihm seine Eltern immer wieder Briefe geschrieben, in denen sie ihn warnten. Er solle ausziehen und sich einen Job suchen. Michael Rotondo behauptet hingegen, dass er selbstständig sei.

Die Eltern boten ihm Geld und Ratschläge an

"Michael, nach einem Gespräch mit deiner Mutter haben wir beschlossen, dass du dieses Haus sofort verlassen musst", hieß es laut "Daily Mail" im ersten Brief. "Du hast 14 Tage Zeit ... Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Entscheidung durchzusetzen." Später boten die Eltern ihrem Sohn auch Geld: Insgesamt 1100 Dollar sollte er bekommen, damit er eine Wohnung findet.

Dazu gab es elterliche Ratschläge: "Organisiere die Dinge, die du brauchst, damit du arbeiten kannst und eine Wohnung verwalten kannst". Er könne Wertgegenstände verkaufen und solle sich einen Job suchen, rieten ihm seine Eltern. "Du musst arbeiten!" (sth)

