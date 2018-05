Lake Worth: Zombie-Alarm schlägt bei Stromausfall in Florida an

Lake Worth. Eine Zombie-Warnung sorgte während eines Stromausfalls im US-Bundesstaat Florida für Gänsehaut. Auf dem Handy erhielten die Einwohner von Lake Worth eine Mitteilung der Stadt, die vor "extremer Zombie-Aktivität" warnte. Das berichtet die lokale Tageszeitung "Palm Beach Post".

Und so lautete die mysteriöse Mitteilung: "Stromausfall und Zombie-Alarm für Einwohner von Lake Worth und Terminus. Aktuell sind weniger als 7380 Kunden aufgrund extremer Zombieaktivität betroffen. Die notwendige Wiederherstellungszeit ist unklar." In der Warnung enthalten ist eine Anspielung auf "The Walking Dead" – Terminus heißt ein Ort in der TV-Serie.