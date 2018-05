Tierwelt Seltenes weißes Rentierbaby in Rheinland-Pfalz geboren

Rheinland-Pfalz, Niederhausen: Besitzerin Sonja Jost-Persch hält das weiße Rentier Mika auf einer Wiese der "Rentieralm" im Nahetal, während Mikas Mutter Mari an ihrem Nachwuchs schnuppert.

Rentiere sind meist braun. Ganz selten haben sie eine Genmutation und kommen in Schneeweiß daher. So geschehen in Rheinland-Pfalz.