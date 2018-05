Royal Wedding: Auf der Party trägt Meghan Markle einen Ring von Diana

Windsor. Prinz Harry und Meghan Markle haben ihre Hochzeit am Samstagabend im kleineren Kreis weiter gefeiert. Zu der Party im Frogmore House, einem idyllisch gelegenen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor, waren am Abend 200 Gäste eingeladen - abseits von Kameras. Die Braut trug dabei am Ringfinger ihrer rechten Hand einen ganz besonderen Ring. Das bläulich schimmernde Schmuckstück hatte Harrys 1997 gestorbener Mutter Diana gehört – und war offenbar ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk Harrys an seine Braut. Prinzessin Diana war bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben gekommen, damals war Harry zwölf Jahre alt.

Was wäre ein solches Megaevent ohne Fans, die seit Tagen in Windsor campieren, um einen guten Platz für die Hochzeit zu ergattern. Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images

Die Brüder Harry und William sind schon früh in der Kirche und warten ziemlich aufgeregt, dass es losgeht. Foto: WPA Pool / Getty Images

Der enge Familienkreis des Brautpaars: (v.l.) Doria Ragland, Mutter von Meghan Markle, Prinz Charles, die Prinzessin von Wales, die Herzogin von Cornwall, Herzog und Herzogin von Cambridge und die Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte. Foto: POOL / REUTERS

Meghan Markle wird von ihrer Mutter auf der Fahrt zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Die Stufen hinauf geht Markle alleine, ein paar Jungs helfen ihr mit der Schleppe. Foto: Andrew Matthews / dpa



Ihr Schwiegervater Prinz Charles führt Markle zum Altar. Foto: WPA Pool / Getty Images

Das Brautpaar, bevor es sich das Jawort geben wird. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Die St. George’s Chapel, in der die Trauung stattfindet. Foto: POOL / REUTERS

Ein flüchtiger Kuss nach der Trauung. Foto: Ben Birchall / dpa

Es folgt die Kutschfahrt und der inoffizielle Teil der Hochzeit. Foto: POOL / REUTERS

Zum abendlichen Empfang von Harrys Vater Prinz Charles fuhren Harry (33) und Meghan (36) in Abendgarderobe in einem offenen Wagen aus dem Schloss und durch den Park in der Abendsonne. Harry saß am Steuer des silberblauen Jaguars E-Type Concept Zero , Baujahr 1968 und mittlerweile auf Elektroantrieb umgerüstet. Das Nummernschild zeigte das Hochzeitsdatum des Prinzen und der ehemaligen US-Schauspielerin an: E190518. Meghan trug mittlerweile ein weißes hochgeschlossenes Kleid, entworfen von der britischen Designerin Stella McCartney. Auf dem Empfang sollte Meghan eine Rede halten. "Sie schienen so verliebt" Es ist die Hochzeit des Jahres: Weltweit haben Millionen Menschen die Trauung des britischen Prinzen Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle live verfolgt. Besonders die Braut kam bei den Zus... "Sie schienen so verliebt"

Zuvor hatte sich das Paar am Samstagmittag in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort gegeben. Die englische Kleinstadt westlich von London war im Ausnahmezustand, auch weltweit verfolgten viele Menschen die Hochzeit im Fernsehen. In Windsor waren nach offiziellen Angaben mehr als 100.000 Menschen unterwegs. Zehntausende Fans jubelten dem Paar zu, als es mit der offenen Kutsche durch die Menge fuhr. Zuvor gab es den ersten Kuss nach der Hochzeit.

Nach der Trauung folgt die Kutschfahrt von Harry und Meghan durch Windsor. Kreischende Fans werden mit Lächeln und Winken beglückt. Zunächst wird kurz geknutscht. Foto: Uncredited / dpa

Zu mehr als einem flüchtigen Kuss reicht es nicht, höchstens zweieinhalb Sekunden dauert das Ganze, unteres Mittelfeld im Vergleich der royalen Küsse. Foto: POOL / REUTERS

Gemeinsam steigen die Beiden die Stufen zur Kutsche hinunter. Foto: POOL / REUTERS

Dann geht es in die Kutsche und damit durch die Stadt Windsor. Endlich ein bisschen sitzen dürfen. Foto: POOL / REUTERS

Dafür müssen die Beiden nun für etwa eine halbe Stunde dauerlächeln und -winken. Ob sie das vorher geübt haben? Foto: Leon Neal / Getty Images



Jedenfalls wirken beide sichtlich gelöst. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Das glückliche Paar. Foto: POOL / REUTERS

Die Karawane zieht zurück in Richtung Windsor Castle, nachdem das Paar durch die Stadt kutschiert wurde. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Zur Trauung auf dem Gelände von Schloss Windsor kamen neben der Queen und der königlichen Familie überraschend viele Prominente aus dem Showbiz und dem Sport. Darunter waren George und Amal Clooney, David und Victoria Beckham, US-Moderatorin Oprah Winfrey und Tennisstar Serena Williams.

Trauzeremonie rührt Fans weltweit Fans weltweit verfolgen die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Trauzeremonie rührt Fans weltweit

Auch Sänger Elton John war unter den Gästen. Später trat der 71-Jährige bei einem Empfang der Queen auf, wo er einige mit einem Minikonzert zu Tränen gerührt haben soll. Der Musiker war mit Harrys Mutter Diana befreundet. 1997 spielte und sang er bei deren Beerdigung eine für sie umgeschriebene Version von "Candle in the Wind".

Gleich geht’s los: Harrys Bruder William bringt ihn in die Kirche. Foto: Jane Barlow / dpa

Hier findet die Trauung statt. Die St George's Chapel in Windsor Castle. Foto: WPA Pool / Getty Images

Als eine der Ersten kommen die beiden Brüder in der Kirche an und müssen dann noch ziemlich lange warten, bis es los geht. Foto: WPA Pool / Getty Images

William redet immer wieder beruhigend auf seinen jüngeren Bruder ein. Der ist sichtlich aufgeregt. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Wird schon... Foto: WPA Pool / Getty Images



Die Mutter der Braut, Doria Ragland, nimmt in der vorderen Reihe Platz. Sie ist die einzige enge Verwandte Meghans, die zur Hochzeit gekommen ist. Foto: WPA Pool / Getty Images

Sie hat ihre Tochter im Auto zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Meghan Markle im Auto auf der Fahrt zur Kirche. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Es gibt kleinere Komplikationen mit Meghans Schleppe, dann aber ist alles geordnet und die Braut schreitet die Stufen zur Kirche hinauf. Foto: Andrew Matthews / dpa

Begleitet wird sie dabei nur von zwei Jungs, die ihre Schleppe tragen. Foto: POOL / REUTERS



Da Meghans Vater gesundheitliche verhindert ist, bringt Prince Charles, ihr Schwiegervater, die Braut zum Altar. Foto: POOL / REUTERS

„Gut geschlafen?“ „Geht so, und du?“ Prinz Harry und Meghan Markel vor dem Altar. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Prinz Charles und seine Frau, die Duchess of Cornwall Foto: POOL / REUTERS

Die royale Verwandtschaft in der Kirche: The Duchess of Cornwall, the Duchess of Cambridge, the Duke of York, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Foto: POOL / REUTERS

Beide sind sichtlich aufgeregt. Prinz Harry muss sogar ein bisschen weinen. Foto: POOL / REUTERS



Die strahlende Braut während der Zeremonie. Foto: POOL / REUTERS

Ein bisschen sieht es aus, als hielten sie sich aneinander fest: Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: Uncredited / dpa

Nach dem Ja-Wort dürfen beide sitzen. Foto: WPA Pool / Getty Images

Dann kommt das Eheversprechen und am Ende das Vaterunser. Geschafft. Foto: WPA Pool / Getty Images

Die Trauung war klassisch, emotional - und es gab auch einige besondere Momente: Einen Teil des Wegs zum Altar legte Meghan allein zurück, nur begleitet von den Blumenkindern. Auf halber Strecke nahm sie ihr Schwiegervater, Prinz Charles, am Arm und führte sie zu seinem jüngsten Sohn, der Gala-Uniform trug. Harry wartete sichtlich nervös auf seine Braut, neben sich sein Bruder William als Trauzeuge.

Zu schlicht? Das sagen die Menschen in Windsor über das Hochzeitskleid Das Hochzeitskleid: Meghan Markle trug ein Kleid von Givenchy. Reporterin Johanna Rüdiger fragt die Menschen in Windsor, ob es zu schlicht ist. Zu schlicht? Das sagen die Menschen in Windsor über das Hochzeitskleid

Meghans Vater Thomas Markle hatte seine Tochter eigentlich zum Traualtar führen sollen, seine Teilnahme an der Hochzeit aber kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Meghans Mutter Doria Ragland war bei der Zeremonie dabei.

Wer eine Einladungen zur royalen Hochzeit erhalten hat, ist mit großer Wahrscheinlichkeit selbst eine Berühmtheit oder ein Royal. Hier sind die Adlige Sofia Wellesley und ihr Ehemann James Blunt bei ihrer Ankunft vor der Kapelle zu sehen. Foto: POOL / REUTERS

Seit 2014 sind die beiden verheiratet und haben inzwischen auch ein Kind. Foto: Chris Radburn / dpa

Der Schauspieler und Golden Globe Gewinner Idris Elba kommt mit seiner Frau Sabrina Dhowre und der Talkmasterin Oprah Winfrey zur Hochzeit. Foto: WPA Pool / Getty Images

Oprah Winfrey in Windsor Foto: WPA Pool / Getty Images

Idris Elba und Sabrina Dhowre Foto: POOL / REUTERS



In Großbritannien ein klingender Name: Charles Spencer, der 9. Earl Spencer, und seine Frau Karen Spencer. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Die Schauspielerin Cressida Bonas (Mitte) kommt in Windsor an. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Diese Beiden kennt wohl jeder: Der Ex-Fußballer David Beckham und die Designerin Victoria Beckham Foto: Gareth Fuller / dpa

Ganz in Schwarz, dennoch gut gelaunt. David und Victoria Beckham Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Farbliches Kontrastprogramm zu den Beckhams: Schauspieler George Clooney und seine Frau, die Menschenrechtsanwältin Amal. Foto: Shaun Botterill / Getty Images



Herausgeputzt für das royale Fest Foto: Gareth Fuller / dpa

Die ehemalige Privatsekretärin von Herzogin Kate, Rebecca Deacon und ihr Mann, Fußballer Adam Priestley Foto: Chris Jackson / Getty Images

Wenn die Krawatte zum Hut passt: Lady Edwina Louise Grosvenor und ihr Mann Dan Snow Foto: Gareth Fuller / dpa

Das Model Delfina Blaquier Foto: Chris Jackson / Getty Images

Auch die ehemalige Verlobte von Prinz Harry, Chelsy Davy (Mitte links) ist zur Hochzeit eingeladen. Foto: Chris Jackson / Getty Images



Rugbyspieler James Haskell und die Moderatorin Chloe Madeley Foto: POOL / REUTERS

Noch mehr Mitglieder der royalen Spencer-Familie: Eliza Spencer (v. l.), Louis Spencer, Victoria Aitken und Kitty Spencer. Foto: Chris Radburn / dpa

Die Mutter von Herzogin Kate und Pippa Middleton, Carol Middleton, kommt zur St.-Georgs-Kapelle. Foto: Gareth Fuller / dpa

Hier mit Ehemann Michael Middleton Foto: WPA Pool / Getty Images

Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews Foto: Chris Jackson / Getty Images



Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews Foto: WPA Pool / Getty Images

Und last but not least der Bruder von Kate, James Middleton Foto: POOL / REUTERS

Weitere Sportprominenz: Tennisspielerin Serena Williams mit ihrem Mann Alexis Ohanian Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Der Comedian James Corden und seine Frau Julia Carey Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Der Musiker Marcus Mumford und seine Partnerin, Schauspielerin Carey Mulligan Foto: WPA Pool / Getty Images

Vor dem Eheversprechen stimmte ein Gospelchor den 60er-Jahre-Hit "Stand by Me" an. Der US-Reverend Michael Curry hielt eine engagierte Predigt, in der er den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King zitierte und vehement die Macht der Liebe betonte. Das war ein Kontrast zur eher feierlich-steifen Zeremonie des anglikanischen Gottesdienstes - und stieß auf ein geteiltes Echo im Internet und bei den Schaulustigen.

Harry und Meghan: "Ja, ich will!" Die Hochzeitszeremonie von Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George's Chapel. Harry und Meghan: "Ja, ich will!"

Die US-Schauspielerin, die afroamerikanische Wurzeln hat, trägt nun den Titel "Ihre königliche Hoheit die Herzogin von Sussex". Das schlichte wie elegante Brautkleid stammte von der britischen Designerin Clare Waight Keller, die es für das französische Modehaus Givenchy entworfen hat.

Insel im Ausnahmezustand. Seit Tagen campieren hartgesottene Fans in Windsor, um bei der royalen Hochzeit dabei zu sein. Wer ganz vorne dabei sein will, muss geduldig warten. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Diese Fans haben es sich wohnlich eingerichtet. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Ein bisschen wie auf einem Musikfestival: Verschlafene Fans in Windsor. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Wer am Bahnhof in Windsor ankommt, wird gleich mit Devotionalien ausgestattet. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Zu kaufen gibt es diese natürlich auch. Foto: Jack Taylor / Getty Images



Morgengrauen in Windsor: Die ganze Stadt ist schon früh auf den Beinen. Foto: Peter Summers / dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens, Zuschauer müssen Wartezeiten an den Checkpoints einplanen. Foto: David Mirzoeff / dpa

Überall sind schwer bewaffnete Sicherheitsleute postiert. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Der Laune tut dies jedoch keinen Abbruch. Foto: POOL / REUTERS

So viele Harrys und Meghans. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS



Falls Meghan nicht kommt, kämen diese Beiden als Brautersatz in Frage. Foto: David Mirzoeff / dpa

Von Kopf bis Fuß in Union Flag. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Auch dieser Vierbeiner ist Fan. Foto: Peter Summers / dpa

Am Dienstag erfüllen Harry und Meghan dann schon ihre royalen Pflichten bei einer Garten-Party des Buckingham-Palasts, auf der Prinz Charles Vertreter wohltätiger Organisationen empfängt. Danach könnte es für die Frischvermählten in die Flitterwochen gehen, doch den Ort der möglichen Reise hält der Palast geheim. (dpa)





