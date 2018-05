Cannes: Goldene Palme für Familiendrama "Shoplifters"

Ein Film des Japaners Kore-Eda Hirokazu triumphiert beim Filmfestival in Cannes: Für "Shoplifters" gab es am Samstag die Goldene Palme.

Cannes. Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an das berührende Familiendrama "Shoplifters" des Japaners Kore-Eda Hirokazu. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der 55-Jährige erzählt in dem Werk von einer aus Außenseitern zusammengewürfelten Familie, die am Rande der Gesellschaft lebt.

Der japanische Filmemacher hatte 2013 bereits den Jurypreis für sein ebenfalls sehr einfühlsames Drama "Like Father, Like Son" in Cannes gewonnen. Zuletzt ging die Palme 1997 nach Japan: für "The Eel" von Shohei Imamura.

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging in diesem Jahr an den US-Amerikaner Spike Lee. Seine gefeierte Satire "BlacKkKlansman" basiert auf der wahren Geschichte eines schwarzen Polizisten, der sich in den 70er-Jahren in den rassistischen Ku-Klux-Klan einschmuggelte.

Italiener Fonte bester Schauspieler

Als bester Schauspieler wurde der Italiener Marcello Fonte geehrt. Er spielt in Matteo Garrones "Dogman" einen gutmütigen Mann, der zunehmend von einem Kriminellen drangsaliert wird. Beste Schauspielerin wurde Samal Yeslyamova aus Nordkasachstan für ihre Leistung in dem erschütternden Drama "Ayka" von Sergey Dvortsevoy. "Ayka" ist eine deutsche Koproduktion.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals wurde auch eine Sonder-Goldene Palme verliehen: An Jean-Luc Godard, weil er "Kino konstant neu definiert", wie Jurypräsidentin Cate Blanchett erklärte.

Der Preis der Jury ging an den libanesischen Beitrag "Capernaum" der Regisseurin Nadine Labaki. Für die beste Regie wurde der Pole Pawel Pawlikowski für "Cold War" ausgezeichnet. Die Auszeichnung für das beste Drehbuch wurde gleich zwei Mal vergeben: An die Italienerin Alice Rohrwacher für ihr märchenhaftes "Happy is Lazzaro" und - zu gleichen Teilen - an die Iraner Jafar Panahi und Nader Saeivar. Sie schrieben das Drehbuch zu Panahis Film "Three faces". (dpa)

Zum 70. Mai findet das Internationale Filmfestival in Cannes statt. Vom 17. bis 28. Mai zeigt sich das „Who is Who“ der Filmbranche an der Côte d’Azur und buhlt um die Goldene Palme. Auch Michelle Williams geht mit ihrem neuen Film „Wonderstruck“ in den Wettbewerb. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

Das Filmfestival in Südfrankreich ist am Mittwochabend offiziell eröffnet worden. Julianne Moore zeigte sich am zweiten Tag auf dem roten Teppich. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

Uma Thurman kam, um sich den Eröffnungsfilm „Les Fantômes d’Ismaël“ (Ismaels Geister) mit ... Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

.. der französischen Schauspielerin Marion Cotillard (l.) und Charlotte Gainsbourg anzusehen. Foto: Thibault Camus / dpa

Eine Chance auf einen der Hauptpreise hat „Ismael’s Ghosts“, so der englische Titel, aber sowieso nicht: Das Werk läuft außer Konkurrenz. Foto: Matthias Nareyek / Getty Images



Im Wettbewerb stehen in den kommenden Tagen stattdessen 19 andere Filme auf dem Programm. Auch Will Smith gab sich die Ehre. Foto: Francois Durand / Getty Images

Wer von ihnen schließlich tatsächlich die Hauptpreise gewinnt, das wird die neunköpfige Jury um den spanischen Regisseur Pedro Almodóvar entscheiden. „Wir werden jeden Film für sich betrachten“, kündigte der 67-jährige Oscarpreisträger („Sprich mit ihr“) an. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Auch Will Smith und die US-Schauspielerin Jessica Chastain gehören zur Jury. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Das tschechische Model Eva Herzigová ist auch als Schauspielerin tätig. Sie präsentierte sich in einem goldenen Kleid auf dem roten Teppich. Foto: Francois Durand / Getty Images

„Germany`s Next Topmodel“- Siegerin (2007) Barbara Meier lässt sich das Spektakel auch nicht entgehen. Foto: Andreas Rentz / Getty Images



Bella Hadid zog es ebenfalls an die Côte d’Azur. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Lässig: Susan Sarandon (70). Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Einen leidenschaftlichen Eröffnungstanz lieferten die italienische Schauspielerin Monica Bellucci und Kollege Alex Lutz – und dann ... Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

... wurde geknutscht. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

Die spanische Tänzerin Blanca Li bot einen spektakulären Auftritt während der Eröffnungsgala am Mittwochabend. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS



Sicherheit wird während des Festivals größer geschrieben denn je. Seit dem Lkw-Anschlag im wenige Kilometer entfernten Nizza sind die Sicherheitskräfte alarmiert. Foto: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Die französische Schauspielerin Élodie Bouchez und ... Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

... Lily Rose Depp (Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis) warfen sich in Schale. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Eine strahlende Robin Wright („House of Cards“). „Trump hat all unsere Ideen für die sechste Staffel gestohlen“, sagte die US-Schauspielerin dem Magazin „Variety“ in Cannes. „Ich weiß nicht, was wir machen sollen, wirklich“, erklärte sie sichtlich belustigt. Foto: Neilson Barnard / Getty Images

