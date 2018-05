Flugzeug auf Kuba kurz nach dem Start abgestürzt

Havanna. Am internationalen Flughafen von Kuba ist es nach Medienberichten zu einem Absturz gekommen. Dabei ist am Freitag laut der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina eine Maschine des Typs Boeing 737 am Flughafen José Martí in der Hauptstadt Havanna kurz nach dem Start verunglückt.

Un Boeing 737 se estrelló en el Aeropuerto Internacional José Martí de la La Habana; llevaba 104 pasajeros a bordo https://t.co/A2ziGYQUTL #Cuba



FOTO: @Notimex pic.twitter.com/IaN2MwLk5j — Milenio.com (@Milenio) May 18, 2018

Der Flug war nach Angaben von Prensa Latina auf dem Weg vom Flughafen José Martí in der Hauptstadt Havanna in die Stadt Holguín im Osten der Insel.

Nähere Umstände des Unfalls oder Angaben über Verletzte waren zunächst nicht bekannt. Auf Twitter wurden vermeintliche Fotos von dem Unglück geteilt. Darauf sind Flammen und eine Rauchwolke aan einem Flugzeug auf dem Flughafengelände zu sehen.

Die Maschine auf den Fotos scheint jedoch nicht komplett beschädigt zu sein, sondern hauptsächlich an einem Triebwerk zu brennen. Die Maschine gehört zur kubanischen Airline Cubana de Aviacion – kurz Cubana. (dpa/ac)



